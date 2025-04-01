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В IT-сфере Поморья растут зарплаты и требования к соискателям

Аналитика hh.ru показывает, что этой весной средняя зарплата в ИТ-сфере страны достигла 97,4 тыс. рублей, а максимальные зарплаты достигают 240 тыс. рублей. Эксперты hh.ru подвели итоги апреля и выяснили, какие ИТ-профессии самые высокооплачиваемые в Архангельской области, а также как изменились требования компаний по сравнению с весной 2024 года. 

Данные hh.ru показывают, что спрос на ИТ-специалистов в целом по стране достаточно большой: только в апреле российские работодатели искали более 42 тыс. ИТ-специалистов. Средний доход российского айтишника вырос на 12,1 тыс. рублей, превысив порог 97,4 тыс. При это востребованность ИТ-специалистов даже несмотря на рост предлагаемой зарплаты в целом по РФ упала на 26%. В Архангельской области ситуация аналогичная: по сравнению с весной прошлого года востребованность этих работников упала на 27%.

Между тем в Архангельской области тоже наблюдается несовпадение спроса и предлагаемых зарплат: в апреле средний доход местного ИТ-специалиста вырос на 15 тыс. рублей и достиг 75 тыс. рублей. Максимальные зарплаты в ИТ-сфере теперь «стартуют» со 100 тыс. рублей. 

Изменились за год и требования к айтишникам. Так, работодатели стали на 16% чаще искать ИТ-специалистов, готовых трудиться на удаленке. Более того, работа на удаленке в ИТ-сфере стала еще более выгодной: если в 2024 году удаленщикам готовы были платить 81,3 тыс. рублей, то сейчас уже 103 тыс. (+21 тыс. рублей прибавки за год).

Компании стали чаще на 5% искать айтишников-вахтовиков, увеличив среднюю зарплату для таких специалистов на 40 тыс. рублей до 190 тыс. 

В разрезе профессий наиболее востребованными у компаний СЗФО и в том числе Архангельской области этой весной оказались программисты – каждое пятое рабочее место в ИТ-сфере региона, на втором месте – специалисты техподдержки и дизайнеры – 11% или каждое десятое рабочее место, на третьем – руководители ИТ-проектов. Меньше всего бизнес искал и приглашал на работу гейм-дизайнеров, арт-директоров и руководителей группы аналитики. 

При этом самыми высокооплачиваемыми ИТ-профессиями региона в этом месяце оказались дата-сайентисты – им предлагают зарплату не менее 275 тыс. рублей, на втором месте – руководители группы разработки (250 тыс. рублей), а на третьем – DevOps-инженеры (240 тыс. рублей).

А вот самую низкую зарплату сейчас предлагают специалистам техподдержки – лишь 65,5 тыс. рублей. Также в зарплатный анти-рейтинг вошли дизайнеры – им готовы платить не более 84,7 тыс. и специалисты по инфобезопасности (85,2 тыс. рублей). 

Профессия

Уровень зарплаты

Доля вакансий 

Программист, разработчик

150 800 ₽

23%

Специалист технической поддержки

65 500 ₽

11%

Дизайнер, художник

84 700 ₽

11%

Руководитель проектов

120 500 ₽

10%

Системный администратор

90 100 ₽

8%

Аналитик

111 400 ₽

6%

Специалист по информационной безопасности

85 200 ₽

5%

Тестировщик

110 000 ₽

4%

Менеджер продукта

120 000 ₽

3%

Бизнес-аналитик

120 000 ₽

2%

DevOps-инженер

240 000 ₽

2%

Системный аналитик

150 000 ₽

2%

BI-аналитик, аналитик данных

120 000 ₽

2%

Системный инженер

100 000 ₽

1%

Руководитель группы разработки

250 000 ₽

1%

Методолог

105 000 ₽

1%

Сетевой инженер

102 500 ₽

1%

Технический писатель

100 000 ₽

1%

Технический директор (CTO)

200 000 ₽

1%

Дата-сайентист

275 000 ₽

1%

Продуктовый аналитик

132 000 ₽

1%

Директор по информационным технологиям (CIO)

120 000 ₽

1%

Гейм-дизайнер

99 400 ₽

0,4%

Руководитель отдела аналитики

150 000 ₽

0,3%

Арт-директор, креативный директор

150 000 ₽

0,3%

 

«Подобное несовпадение динамики спроса и уровня зарплат может быть вызвано рядом факторов. В частности, компании сильно нуждаются в грамотных айтишниках, но теперь демонстрируют более выборочный и точечный спрос. Найм ИТ-специалистов приобретает не такой массовый характер, как в 2024. Но при этом грамотные и опытные специалисты «стоят» теперь больше, чем еще годом ранее, а потому зарплатные предложения работодателей стремятся вверх. Этот тезис подтверждается и другой аналитикой hh.ru: только за апрель российские работодатели искали более 15 тыс. опытных ИТ-специалистов со стажем в профессии от 3 до 6 лет и более. На данную категорию работников приходится более трети (40%) вакансий от всего объема в ИТ-отрасли.

При этом средний уровень зарплаты для айтишников с опытом в профессии 3-6 лет вырос на 10 тыс., превысив планку в 170 тыс. рублей. Супер-скиллованным ИТ-спецам со стажем более 10 лет предлагается доход более чем 230 тыс. рублей, максимальные зарплаты для синьоров начинаются от 470 тыс. рублей и могут заканчиваться шестью нулями в ежемесячной расчетке. А вот джунам сейчас готовы платить не более 57 тыс. (рост за год лишь на 7 тыс.). Таким образом, ИТ-рынок все больше готов платить за ум, опыт и знания. Массовая гонка зарплат в ИТ-сфере утихает и ей на замену проходит более спокойный найм и серьёзным отбором по компетенциям»,отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.  

30 апрель 10:08 | : Экономика

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