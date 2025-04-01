В IT-сфере Поморья растут зарплаты и требования к соискателям

Аналитика hh.ru показывает, что этой весной средняя зарплата в ИТ-сфере страны достигла 97,4 тыс. рублей, а максимальные зарплаты достигают 240 тыс. рублей. Эксперты hh.ru подвели итоги апреля и выяснили, какие ИТ-профессии самые высокооплачиваемые в Архангельской области, а также как изменились требования компаний по сравнению с весной 2024 года.

Данные hh.ru показывают, что спрос на ИТ-специалистов в целом по стране достаточно большой: только в апреле российские работодатели искали более 42 тыс. ИТ-специалистов. Средний доход российского айтишника вырос на 12,1 тыс. рублей, превысив порог 97,4 тыс. При это востребованность ИТ-специалистов даже несмотря на рост предлагаемой зарплаты в целом по РФ упала на 26%. В Архангельской области ситуация аналогичная: по сравнению с весной прошлого года востребованность этих работников упала на 27%.

Между тем в Архангельской области тоже наблюдается несовпадение спроса и предлагаемых зарплат: в апреле средний доход местного ИТ-специалиста вырос на 15 тыс. рублей и достиг 75 тыс. рублей. Максимальные зарплаты в ИТ-сфере теперь «стартуют» со 100 тыс. рублей.

Изменились за год и требования к айтишникам. Так, работодатели стали на 16% чаще искать ИТ-специалистов, готовых трудиться на удаленке. Более того, работа на удаленке в ИТ-сфере стала еще более выгодной: если в 2024 году удаленщикам готовы были платить 81,3 тыс. рублей, то сейчас уже 103 тыс. (+21 тыс. рублей прибавки за год).

Компании стали чаще на 5% искать айтишников-вахтовиков, увеличив среднюю зарплату для таких специалистов на 40 тыс. рублей до 190 тыс.

В разрезе профессий наиболее востребованными у компаний СЗФО и в том числе Архангельской области этой весной оказались программисты – каждое пятое рабочее место в ИТ-сфере региона, на втором месте – специалисты техподдержки и дизайнеры – 11% или каждое десятое рабочее место, на третьем – руководители ИТ-проектов. Меньше всего бизнес искал и приглашал на работу гейм-дизайнеров, арт-директоров и руководителей группы аналитики.

При этом самыми высокооплачиваемыми ИТ-профессиями региона в этом месяце оказались дата-сайентисты – им предлагают зарплату не менее 275 тыс. рублей, на втором месте – руководители группы разработки (250 тыс. рублей), а на третьем – DevOps-инженеры (240 тыс. рублей).

А вот самую низкую зарплату сейчас предлагают специалистам техподдержки – лишь 65,5 тыс. рублей. Также в зарплатный анти-рейтинг вошли дизайнеры – им готовы платить не более 84,7 тыс. и специалисты по инфобезопасности (85,2 тыс. рублей).

Профессия Уровень зарплаты Доля вакансий Программист, разработчик 150 800 ₽ 23% Специалист технической поддержки 65 500 ₽ 11% Дизайнер, художник 84 700 ₽ 11% Руководитель проектов 120 500 ₽ 10% Системный администратор 90 100 ₽ 8% Аналитик 111 400 ₽ 6% Специалист по информационной безопасности 85 200 ₽ 5% Тестировщик 110 000 ₽ 4% Менеджер продукта 120 000 ₽ 3% Бизнес-аналитик 120 000 ₽ 2% DevOps-инженер 240 000 ₽ 2% Системный аналитик 150 000 ₽ 2% BI-аналитик, аналитик данных 120 000 ₽ 2% Системный инженер 100 000 ₽ 1% Руководитель группы разработки 250 000 ₽ 1% Методолог 105 000 ₽ 1% Сетевой инженер 102 500 ₽ 1% Технический писатель 100 000 ₽ 1% Технический директор (CTO) 200 000 ₽ 1% Дата-сайентист 275 000 ₽ 1% Продуктовый аналитик 132 000 ₽ 1% Директор по информационным технологиям (CIO) 120 000 ₽ 1% Гейм-дизайнер 99 400 ₽ 0,4% Руководитель отдела аналитики 150 000 ₽ 0,3% Арт-директор, креативный директор 150 000 ₽ 0,3%

«Подобное несовпадение динамики спроса и уровня зарплат может быть вызвано рядом факторов. В частности, компании сильно нуждаются в грамотных айтишниках, но теперь демонстрируют более выборочный и точечный спрос. Найм ИТ-специалистов приобретает не такой массовый характер, как в 2024. Но при этом грамотные и опытные специалисты «стоят» теперь больше, чем еще годом ранее, а потому зарплатные предложения работодателей стремятся вверх. Этот тезис подтверждается и другой аналитикой hh.ru: только за апрель российские работодатели искали более 15 тыс. опытных ИТ-специалистов со стажем в профессии от 3 до 6 лет и более. На данную категорию работников приходится более трети (40%) вакансий от всего объема в ИТ-отрасли.

При этом средний уровень зарплаты для айтишников с опытом в профессии 3-6 лет вырос на 10 тыс., превысив планку в 170 тыс. рублей. Супер-скиллованным ИТ-спецам со стажем более 10 лет предлагается доход более чем 230 тыс. рублей, максимальные зарплаты для синьоров начинаются от 470 тыс. рублей и могут заканчиваться шестью нулями в ежемесячной расчетке. А вот джунам сейчас готовы платить не более 57 тыс. (рост за год лишь на 7 тыс.). Таким образом, ИТ-рынок все больше готов платить за ум, опыт и знания. Массовая гонка зарплат в ИТ-сфере утихает и ей на замену проходит более спокойный найм и серьёзным отбором по компетенциям», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.