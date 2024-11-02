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В Архангельской области выросла зарплата у детских врачей

С января по октябрь 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru порядка 12 тыс. вакансий для педиатров, что соответствует спросу прошлого года. Регионами-лидерами по спросу на этих специалистов за 10 месяцев этого года стали Москва (14% или почти 2 тыс. вакансий для педиатров), Московская область (11%) и Петербург (7%). 

Причем в Архангельской области востребованность данных работников за год упала на 44%. Но, несмотря на падение числа вакансий, выросла предлагаемая педиатрам зарплата. Архангельские работодатели нарастили возможный доход педиатров на 20% до 90 тыс. рублей. При этом важно заметить, что столь высокие зарплатные, как правило, предлагают работодатели из частных клиник и больниц, в вакансиях от государственных учреждений возможный доход этих специалистов все еще ниже рынка.

Параллельно расширению спроса на этих специалистов выросли и предлагаемые зарплаты – до 84 тыс. рублей в медиане в целом по РФ. Таким образом, возможный доход этих специалистов в стране за год вырос на 28% или 18,6 тыс. рублей. Между тем самыми «богатыми» на зарплаты для педиатров оказались северные регионы, где на доход влияет северная надбавка. Так, в Магаданской области медианная зарплата педиатра достигла 145 тыс. рублей, в ЯНАО – 140 тыс., на Камчатке педиатр может заработать 120 тыс. рублей. Москва – на девятом месте по стране (114 тыс. рублей).

20 ноябрь 08:46 | : Экономика

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