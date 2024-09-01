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Транспортники Архангельской области обогнали в зарплатах медиков и педагогов

Эксперты hh.ru подвели итоги восьми месяцев на рынке труда Архангельской области и выяснили, что зарплаты транспортников обгоняют по уровню зарплаты педагогов, медиков, а по динамике также и средний доход жителя региона. 

По данным hh.ru, средний уровень зарплат, который предлагали российские работодатели в целом по стране за последний месяц, составил 69,4 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень оплаты труда вырос более чем на треть (39%). В Архангельской области на данный момент средняя зарплата – 51,3 тыс. рублей, что на 20% больше, чем осенью прошлого года.  

Прирост зарплат наблюдается во всех отраслях экономики и бизнеса. В целом по стране наиболее высокие медианные зарплаты за последнее время предлагали компании транспортно-логистической отрасли (139 тыс. руб.), в добыче полезных ископаемых (116 тыс.) и тяжелом машиностроении (110 тыс.), а также строительные (103 тыс.) и нефтегазовые компании (102 тыс.). 

«Транспортно-логистические компании заняли лидирующую позицию как по размеру зарплат, так и по темпам их увеличения, причем со значительным отрывом. В 1 полугодии 2024 года российские компании транспортной отрасли предлагали соискателям в 2 раза больше, чем годом ранее, тогда как участники других сегментов экономики увеличивали размер оплаты труда максимум на 38%. Ситуация в Архангельской области похожая: зарплата в транспортной сфере превысила 77,8 тыс. рублей, что на 23% больше, чем в 2023 году, а также на 52% больше, чем средний доход местного жителя. Подобный рост вакансий и зарплат и активной цифровизации бизнеса в транспортном секторе начался в 2020 году на фоне пандемии. Тогда компании стали выходить в онлайн и предлагать свои услуги и товары в интернете. Как следствие потребовалось множество курьеров, кладовщиков, водителей и менеджеров по продажам. Таким образом, переход бизнеса в онлайн-формат повышает спрос на определённые категории работников. Из-за такой динамики растет и крепнет конкуренция за работников-транспортников. Теперь сотрудники логистической отрасли могут выбирать более оплачиваемые для себя варианты, в том числе работу в такси или доставке»,  отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Приведенные выше тренды подтверждаются аналитикой hh.ru. Так, водители каждый год подряд занимают верхние строчки по востребованности у местных работодателей. Не стала исключением и осень этого года. Так, первые строки по числу вакансий сейчас занимают продавцы и кассиры, на втором месте – менеджеры по продажам, на третьем – водители. В целом с начала года архангельские компании искали более 4,6 тыс. сотрудников для работы в транспортной отрасли.  Это на 46% больше, чем в 2023. 

Растет спрос и на конкретных работников в транспортном секторе. Так, спрос на водителей вырос в Архангельской области на 98% (более 2,3 тыс. рабочих мест с начала года). Водительский доход превышает 166 тыс. (+73 тыс. за год). Увеличился спрос и на курьеров (+80% новых вакансий), подросли и зарплаты для этой категории работников (+40 тыс. до 109 тыс. рублей). Выросли в цене и грузчики: их доход увеличился на 8 тыс. до 45 тыс. рублей. Зарплаты кладовщиков взлетели на 9 тыс. за год до 51 тыс., доход местного начальника склада превышает 80 тыс. (+20 тыс. за год). 

26 сентябрь 08:23 | : Экономика

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