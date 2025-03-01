В Архангельской области растут зарплаты энергетиков

Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как изменился спрос на инженеров-энергетиков, в каком регионе для них больше всего вакансий и где им предлагают самые высокие зарплаты.

За год в России на 12% вырос спрос на энергетиков. По данным hh.ru, за последний год российские работодатели искали порядка 54 тыс. инженеров-энергетиков и инженеров-электриков. При этом конкуренция среди этих специалистов сегодня составляет 6,4 резюме на вакансию (норма 4,0-7,9). За год она выросла на 0,8 п.п.

Обстановка в регионах

Наибольший спрос на энергетиков наблюдается в Москве – каждая десятая вакансия (11%) от общего числа предложений по стране, Московской области (6,5%), Санкт-Петербурге (5%), Свердловской области (4,6%) и Краснодарском крае (4%). Интересно, что за год резко вырос спрос инженеров-энергетиков в Республике Адыгея (+87% вакансий г/г), Якутии (+42%) и Новгородской области (+37%). В свою очередь в Архангельской области спрос на энергетиков вырос на 47% по сравнению с прошлым годом – в регионе не хватает более 230 таких специалистов.

Меньше же всего потребность в энергетиках в Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, на Алтае, в Дагестане и Калмыкии, где компании разместили менее 1% вакансий.

Сложнее всего найти работу энергетикам в Магаданской области – здесь конкуренция на 1 вакансию составляет 29 резюме. Кроме того, высокая конкуренция наблюдается в Республике Коми (19,8), Дагестане (18,5), Архангельской области (16,2) и Оренбургской области (14). Проще всего трудоустроиться энергетикам в Карачаево-Черкесии – 1 резюме на 1 вакансию, Курганской области (2,1), Орловской области (3) и Свердловской области (3,1). В Архангельской области на одну вакансию энергетика претендуют порядка 16 специалистов, что в целом говорит о достаточно высокой конкуренции в этой профессии, так как норма для рынка труда от 4 до 8 резюме на рабочее место.

Где самые высокие зарплаты

Средняя зарплата в вакансиях для энергетиков на данный момент достигла 82,7 тыс. рублей (медиана), увеличившись за год на 12 тыс. В Архангельской области доход энергетика за год увеличился на 8,1 тыс. до 68,1 тыс. рублей, максимальные зарплаты начинаются со ставки в 112,5 тыс. рублей (+12,5 тыс. за год).

В разрезе регионов самые высокие зарплаты энергетикам предлагают в Магаданской области – 162,5 тыс. рублей. Кроме того, больше всего заработать эти специалисты могут в Ямало-Ненецком АО – 141,7 тыс. рублей, Амурской области – 125,3 тыс. рублей и Якутии – 121,4 тыс. рублей.

В целом по СЗФО самые высокие зарплаты энергетикам предлагают работодатели из Санкт-Петербурга (почти 95 тыс. рублей). Между тем сильнее всего за год доход для энергетиков в СЗФО нарастили компании из Мурманской области (до 92,9 тыс. рублей, +17,7 тыс. рублей за год).