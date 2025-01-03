В 2024 году РВК-Архангельск выполнил производственную программу в объеме 50 млн руб

РВК-Архангельск подвел итоги выполнения производственной программы компании в 2024 году: в ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры Архангельска вложено 50 млн рублей.

Большая часть средств были направлены на восстановление и обновление производственной базы предприятия, ремонт и реконструкцию ветхих участков трубопроводов, замену запорно-регулирующей арматуры, насосных агрегатов, монтаж и установку крышек колодцев, обновление пожарных гидрантов.

«В прошлом году наши специалисты отработали около 9 000 заявок на сетях водоснабжения, устранили более 1 000 повреждений, переложили почти 11 км трубопроводов. Это большой объем работы. Только в период с февраля по март прошлого года нам за короткий срок удалось устранить более 100 утечек на сетях. В этот период мы отработали новые методы и режимы работы, полностью перестроили работу всех цехов, выявили слабые места в организации процесса и провели работу над ошибками. Это был непростой период, но он позволил профессионально «вырасти» каждому из нас», — отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

В 2024 году на предприятии отремонтировали 15 насосных агрегатов на водонасосных станциях, обновили 216 пожарных гидрантов, заменили 13. Привели в порядок 145 водоразборных колонок, заменили 97 единиц запорно-регулирующей арматуры на сетях. Для надежного и качественного обеспечения водой жителей поселка Гидролизного завода и микрорайона Затон на Левом берегу переложено более 5 км труб системы водоснабжения.

На объектах водоотведения было отработано более 11 000 заявок, устранено 160 повреждений, переложено более двух км трубопроводов, ликвидировано 8 000 подпоров канализации, промыто почти 35 км магистральных коллекторов, с помощью телеинспекции обследовано 3,6 км сетей. Проведена реконструкция напорного коллектора от Соломбальской районной насосной станции до очистных сооружений канализации на Сульфате. Заменены участки самотечных коллекторов большого диаметра на набережной Северной Двины, на улицах Дачной и Тимме, на пр.Троицкий. На станциях перекачек заменены 14 насосов, отремонтированы 113.

«На 2025 год перед руководителями подразделений поставлены первоочередные задачи – еще эффективнее планировать работы и действовать в команде, думать на перспективу, использовать имеющиеся мощности так, чтобы не допускать простоя техники, стараться по возможности применять бестраншейный метод, сократить время производства работ. Уверен, все это осуществимо», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

С 1 января 2025 года специалистами компании уже переложено более 500 метров трубопроводов, устранено 120 повреждений. Для надежной и качественной работы системы водоотведения промыто более 1,8 км канализационных коллекторов, обследовано с помощью телеинспекции 700 метров труб.