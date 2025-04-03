Почти половина жителей Поморья грезит сменой работы

– Аналитика hh.ru показывает, что местные соискатели продолжают активно искать работу: за последний месяц они обновили более 27 тыс. резюме. Это на 46% больше, чем весной 2024 года, а также на 10% больше, чем месяцем ранее. То есть желание сменить работу растёт уже который месяц подряд, а также превышает прошлогоднюю соискательскую активность. Эксперты hh.ru выяснили, почему местные жители решили сменить работодателя в 2025 году.

Кто ищет работу в Архангельской области?

Аналитика hh.ru показывает, что «костяк» рынка труда региона на данный момент составляют рабочие профессии. Соискатели из этой сферы обновили за последние 30 дней более 5,7 тыс. резюме. Следом по числу желающих найти работу идет обслуживающий персонал (более 4,7 тыс. соискателей). На третьем месте по числу кандидатов – сфера продаж и клиентского обслуживания (более 4,5 тыс. соискателей).

А вот увеличили свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего соискатели, связанные со сферой автобизнеса: их число выросло на рынке труда Архангельской области сразу на 116%. Удивительно, но факт – местные транспортники стали на 74% чаще искать работу. Также на 69% стали больше выходить на региональный рынок труда и работники сферы туризма, общепита и гостиничного бизнеса. Примечательно, что за месяц на рынке труда соискательская активность сократилась только в одной области – в секторе сельского хозяйства (-2%).

Динамика резюме в Архангельской области за месяц:

Профессиональная область Динамика резюме Среднее количество резюме, в тыс. Автомобильный бизнес 116% 0,4 Транспорт, логистика, перевозки 74% 4,3 Туризм, гостиницы, рестораны 69% 1,6 Рабочий персонал 63% 5,7 Страхование 59% 0,03 Безопасность 52% 0,8 Домашний, обслуживающий персонал 51% 4,7 Продажи, обслуживание клиентов 49% 4,5 Закупки 41% 0,3 Стратегия, инвестиции, консалтинг 40% 0,3 Строительство, недвижимость 39% 3,6 Управление персоналом, тренинги 30% 0,5 Высший и средний менеджмент 29% 0,8 Искусство, развлечения, массмедиа 28% 0,7 Наука, образование 28% 0,6 Юристы 25% 0,3 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 24% 0,1 Административный персонал 24% 2,8 Информационные технологии 21% 1,7 Финансы, бухгалтерия 20% 1,1 Медицина, фармацевтика 20% 0,5 Маркетинг, реклама, PR 18% 1,4 Добыча сырья 16% 0,8 Розничная торговля 10% 1,5 Производство, сервисное обслуживание 9% 2,9 Сельское хозяйство -2% 0,7

Почему работники Архангельской области также активно мониторят рынок труда?

«Активность местных жителей на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.

Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.

Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удаленке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удаленку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

(фото с https://kasheloff.ru)