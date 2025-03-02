Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Российскую молодежь буквально рвут на части

Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 209 млн приглашений на вакансии, которые работодатели отправили соискателям за 2024 год, и выяснили соискатели какого возраста пользуются наибольшим спросом на российском рынке труда.

По данным аналитиков hh.ru за 2024 год российские работодатели направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии – это на 74% больше, чем в 2023 году. При это само по себе количество вакансий год к году увеличилось в среднем на 19%. 

В разрезе разных возрастов аналитика hh.ru показывает, что количество приглашений, полученных подростками (14-18 лет), составило 8 млн – рост год к году всего на 33%. Количество приглашений на вакансии, отправленных молодым соискателям в возрасте от 19 до 30 лет, по сравнению с 2023 годом выросло на 68% и составило 102,2 млн. 

«Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей. Если в 2023 году на одно резюме приходилось в среднем по 3,4 приглашения от работодателей, то в 2024 году – уже по 5,6. Людей на рынке труда не становится больше, и конкуренция за сотрудников нарастает. Компании начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали всё чаще звать как молодых, так и возрастных кандидатов», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. 

При этом и сама российская молодёжь активно интересуется рынком труда. Так, по данным hh.ru, молодежь из Москвы, Петербурга и других городов-миллионников в возрасте 14-25 лет рано включается в работу и к 25 годам уже успевает сменить до 3 мест работы. Средний возраст начала работы – 17 лет. Но если подростков 14-17 лет в первую очередь интересует финансовая сторона, то молодежь постарше (18-25 лет) – опыт, который поможет им найти хорошую работу после завершения учебы. К 18 годам уже каждый второй подросток имеет опыт подработки. В среднем 63% молодых людей от 14 до 24 лет имеют опыт подработки. 

В топ профессий, в которых заняты молодые люди, входят как продавцы-кассиры, официанты, курьеры, промоутеры, так и программисты, менеджеры, репетиторы и преподаватели и др. Молодые специалисты готовы начинать подрабатывать с позиций синих воротничков (рабочих специальностей). Зачастую выбирают частичная занятость, так как это удобно во время учебы. В этой связи, особенно важно отметить значимость инициатив, направленных на поддержку и развитие молодых специалистов.

IX Международный форум труда, который пройдет в Петербурге 2-4 апреля 2025 года, станет площадкой для обсуждения этих вопросов, а также для признания и продвижения лучших практик в области управления персоналом. В рамках форума пройдет конкурс "HR-бренд", задача которого выявить и отметить наградой наиболее успешные компании, формирующие привлекательный образ работодателя. Особое внимание конкурса в этом году будет уделено программе поддержки молодежи и номинации "Ответственное трудоустройство подростков", организованной под эгидой Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и посвященной успешным практикам привлечения и развития молодежи, а также созданию благоприятных условий труда для подростков.

«Сегодняшние подростки — завтрашние профессионалы. И важно сопровождать ребят 
 на их пути к работе мечты. Для этого институт уполномоченных по правам ребёнка помогает внедрять в регионах стандарт ответственного трудоустройства, проводит профориентационные встречи, сотрудничает с бизнесом, тесно работает с рекрутинговым порталом hh.ru. И наша номинация в конкурсе HR-бренд на Форуме Труда — возможность отметить лучших работодателей, тиражировать их проекты по работе с несовершеннолетними, делать безопаснее и полезнее процесс подростковой занятости. 

В этой сфере высокая потребность в исследованиях, доказательном, экспертном подходе. В рамках Форума Труда вместе с hh.ru и Центром прикладной социологии СПбГУ проведем дискуссию ведущих экспертов HR-сферы на тему: "Кадровый потенциал России: 
 кто составляет реальный рынок молодых соискателей?". Приглашаем всех к участию», — заявила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

При этом работа с молодёжью – тренд не только на 2025 год, но и на ближайшие годы. Так, по данным hh.ru каждая пятая компания (20%) отмечает, что инвестирует в работу с начинающими специалистами и стала чаще нанимать молодёжь. Такую тактику найма выбирает почти каждый третий работодатель с численностью штата от 100 до 500 сотрудников (28%) и каждая четвертая компания с командой более 1 000 сотрудников (23%). Также 17% работодателей заявили, что за последние три года чаще всего принимали на работу молодых специалистов (в возрасте 18-25 лет, то есть, рождённых с 1999 по 2006 годы).

«Вопрос развития и удержания молодых работников – один из самых острых для текущего рынка труда, бизнеса и государства. Сегодня типичный портрет уходящего сотрудника — это молодой, амбициозный специалист, который четко знает, чего хочет. Для него важны не только деньги, но и перспектива роста и комфортная рабочая среда. Иногда увольняются люди, достигшие потолка в компании, которые больше не видят для себя точки роста. Бывает, что причиной становится разрыв ценностей с работодателем или выгорание.

Мотивация всегда глубоко личная: кто-то ищет стабильности, кто-то — свободы, а кто-то просто хочет справедливую оплату за свои усилия. 
 Самые активные переходы происходят в конкурентных отраслях, где компании готовы бороться за лучших специалистов. И это нормально — это область развития как для сотрудников, так и для бизнеса. В данном случае эксперты hh.ru будут активно обсуждать вопросы развития и удержания молодых специалистов в рамках IX Международного форума труда, который пройдет в Петербурге в апреле 2025 года», - отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. 

19 март 08:20 | : Экономика

Главные новости


Ломоносовы просто одолели. В чём правда Валентины Матвиенко
Из истории поморского ЖКХ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (272)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20