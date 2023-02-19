Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У архангельских работодателей вырос интерес к кандидатам старше 50-ти

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала приглашения на вакансии и выяснила, как за последний год изменилось отношение работодателей Архангельской области к соискателям старшего возраста.

Чаще всего архангельские работодатели приглашают на собеседования соискателей в возрасте от 19 до 30 лет – на них приходится 51% от всех приглашений на работу и собеседования в начале 2023 года. Вторая по популярности у работодателей категория – это соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет (26% офферов от работодателей для местных соискателей). На соискателей от 41 года до 50 лет приходится 12% приглашений. Еще 4% приглашений были отправлены соискателям 14-18 лет, и наконец 6% приглашений на работу архангельские компании выслали соискателям от 51 года и старше. 

При этом интересно, если сравнить 2023 и 2022 год, то становится очевидным возрастающий интерес местных работодателей к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям в возрасте 41-50 лет, выросло на 5%, а соискателям старше 50 лет – на 77%. 

«С чем связан такой серьёзный рост спроса у бизнеса на возрастных работников? Главная причина – в "вымывании" с рынка труда молодых россиян на фоне демографического старения и эмиграции. По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 


11 май 07:48 | : Экономика

Главные новости


Песни без слов. Панфлейта
«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (118)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20