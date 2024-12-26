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Работников из Архангельской области стали больше ценить за рубежом

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные региональными резюме в 2024 году. Выяснилось, что их количество выросло на 63% по сравнению с годом ранее. 

Ситуация в целом по России

В целом по стране за 2024 год резюме россиян получили 769 тыс. приглашений на иностранные вакансии – это на 34% больше, чем за 2023 год. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской. 

Чаще всего россияне получали приглашения на вакансии из Беларуси (22%, или 172,3 тыс. приглашений), Казахстана (20%, или 150,9 тыс.), Грузии (9%, или 69,7 тыс.), Турции (9%, или 67,8 тыс.) и Узбекистана (7%, или 57,2 тыс.). Любопытно, что за год топ-5 наиболее активных в привлечении российских соискателей стран поменялся: Казахстан с первого места переместился на второе по числу приглашений, пропустив вперед Беларусь, а Турция поменялась местами с Узбекистаном, поднявшись на четвертую позицию с пятой.

Среди топ-15 стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии россиянам, наиболее значимо вырос интерес к специалистам из РФ в Китае (в 2023 году было зафиксировано 4,8 тыс. приглашений, в 2024 уже 27,6 тыс., рост почти в шесть раз), Сербии (с 5,8 тыс. до 26,3 тыс. приглашений в 2024, рост почти в пять раз), Турции (с 23,5 тысячи до 67,8 тыс. приглашений, рост в три раза), на Кипре (с 4,6 тыс. до 12,0 тыс. приглашений, рост почти в три раза), в Польше (с 4,1 тыс. до 9,0 тыс., рост в два раза) и в ОАЭ (с 19,2 тыс. до 41,7 тыс., рост в два раза). 

При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, снизился поток приглашений россиянам из Азербайджана (с 13,8 тыс. до 8,6 тыс. приглашений в 2024, снижение на 38%), Армении (с 13,3 тыс. до 10,1 тыс., снижение на 24%) Грузии (с 87,3 тыс. до 69,7 тыс., снижение на 20%) и Казахстана (с 169,5 тыс. до 150,9 тыс., снижение на 11%).

Ситуация в Архангельской области 

«Что же касается приглашения местных жителей для работы за границей, мы видим, что их резюме стали получать на 63% больше приглашений, чем это было еще год назад. Активней всего соискатели, указавшие, что живут в Архангельской области, приглашаются на работу в Беларусь (более 450 приглашений от работодателей), Казахстан (400+) и в Турцию (180 приглашений на работу). При этом интересно, что в топ-стран, куда местных жителей стали приглашать на работу, также входит Узбекистан: компании из этой страны увеличили активность по приглашениям на работу для местных кандидатов сразу на 51%. Кроме того, на 600% или в 6 раз выросло число приглашений на работу для местных жителей от компаний из Китая.

А вот реже всего резюме от архангельских соискателей получали приглашения от компаний из Южной КореиИндииВьетнама и Бразилии (единичные приглашения от компаний)», отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.  

Число приглашений на нероссийские вакансии, полученных архангельскими резюме по итогам за 2024 год

Страна 

Количество приглашений

Доля от всех иностранных приглашений

Динамика год к году

 

Беларусь

453

24%

39%

 

Казахстан

402

21%

26%

 

Турция

180

9%

350%

 

Грузия

177

9%

-4%

 

Узбекистан

133

7%

51%

 

Китай

91

5%

600%

 

 

Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).   

Сравнив топ-10 востребованных специальностей за два года, эксперты hh.ru выяснили, что из него выбыли продавцы-консультанты и добавились специалисты техподдержки. Кроме того, наиболее значимо выросло количество приглашений на иностранные вакансии для маркетологов (+71% в 2024 относительно 2023), а снизилось – для тестировщиков (-34%). 

Медианная предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения соискателям, составила в прошедшем году 51 700 рублей.  Однако, есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.), финансовые директора (155 500 руб.) директора по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральные директора, исполнительные директора (142 700 руб.). Самым востребованным – менеджерам по продажам – работодатели готовы были платить 67 400 рублей, в среднем.

(фото с https://blog.friendsplace.ru) 

06 февраль 08:30 | : Экономика

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