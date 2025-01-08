Архангельские работодатели стали больше ценить сотрудников в возрасте

Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 209 млн приглашений на вакансии, которые работодатели отправили россиянам за 2024 год, и выяснили соискатели какого возраста в Архангельской области пользуются наибольшим спросом на российском рынке труда.

В целом по РФ за последний год работодатели направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии – это на 74% больше, чем в 2023 году. При это само по себе количество вакансий год к году увеличилось в среднем на 19%. В свою очередь жители Архангельской области, по данным hh.ru, за весь 2024 год получили более 300 тыс. приглашений на разные вакансии. За год работодатели региона стали приглашать на работу местных жителей на 44% чаще.

«Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей. Если в 2023 году на одно резюме приходилось в среднем по 3,4 приглашения от работодателей, то в 2024 году – уже по 5,6. В Архангельской области динамика чуть менее выраженная: в среднем на одно резюме приходится порядка 1,9 приглашений на работу от компаний. Людей на рынке труда не становится больше, и конкуренция за сотрудников нарастает. Компании начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели Архангельской области стали почти в 1,5 раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Так, в целом по РФ 2024 году соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 млн приглашений на вакансии, что на 92% больше, чем в 2023 году. Соискатели 51-60 лет получили 8,5 млн приглашений (+95% год к году), от 61 года и старше – 1,3 млн приглашений (+106%).

В свою очередь в Архангельской области число приглашений на работу для кандидатов от 40 до 50 лет достигло 44 тыс., что на 65% больше, чем за весь 2023. Местные кандидаты в возрасте от 50 до 60 лет получили более 11 тыс. приглашений на работу, что также на 76% больше, чем два года назад. А старшая возрастная группа (от 60 лет и старше) получила около 2 тыс. приглашений на работу, что на 85% превышает показатели 2023 года.

В то же время количество приглашений, полученных подростками региона (14-18 лет), составило более 18 тыс. – рост год к году всего на 6%. Количество приглашений на вакансии, отправленных соискателям в возрасте от 19 до 30 лет, по сравнению с 2023 годом выросло на 43% и составило 150 тыс., в возрасте от 31 до 40 лет – на 42%, составив 76 тыс.