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Жителей Архангельской области стали чаще приглашать на работу за границу

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные местными соискателями за последний год.   

За 2023 год резюме россиян получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской. Для сравнения: количество приглашений на российские вакансии за тот же период выросло на 29%. В свою очередь соискатели из Архангельской области получили почти 2 тыс. приглашений от иностранных работодателей, что на четверть (24%) больше, чем в 2022 году

Чаще всего местные жители получали приглашения на вакансии из Казахстана (27% от всего объема приглашений), Беларуси (20%), Грузии (19%), а также Узбекистана (15%). Также резюме местных соискателей достаточно рассматривают работодатели из Турции (10%), Армении (6%), Сербии (1%). 

Также можно отметить Эфиопию, Эквадор, Иран, Словению, ЮАР, Боснию и Герцеговину: на вакансии в этих странах ранее либо вообще не приглашали местных жителей, либо это было единичные случаи, но в 2023 году спрос вырос до нескольких десятков. 

В то же время в 2023 году резюме местных жителей не получили ни одного приглашения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии. 

Кого приглашали иностранные компании?

Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%). Интересно, что востребованность клиентских менеджеров из России и Архангельской области в том числе со стороны иностранных работодателей за год выросла на 53%.  

Также лидерами по приглашениям на работу со стороны иностранных компаний вошли программисты: на резюме этих специалистов приходится каждое десятое (11,4%) приглашений на работу, а востребованность местных программистов со стороны иностранных компаний выросла на 65%. 

Кроме того, топ по востребованности у иностранных копаний попали операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%), учителя (3,6%).  

(фото с https://kherson-news.ru) 

19 февраль 08:00 | : Экономика

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