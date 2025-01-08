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Женщины Поморья пользуются большим спросом у работодателей, чем мужчины

 Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, что в 2024 году на одно женское резюме в Архангельской области приходилось в среднем 1,9 приглашения на вакансии, в то время как соискатели-мужчины получали в среднем по 1,8 приглашений. В анализе учтены более 300 тыс. приглашений на вакансии, которые работодатели региона отправили соискателям за 2024 год.

В 2024 году женщины, живущие в регионе и имеющие активные резюме на hh.ru, получили около 180 тыс. приглашений на вакансии (или 60% от общего количества), а мужчины – только 121 тыс. приглашений (или 40%). 

Более того, в среднем на одно женское резюме приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 1,9 приглашения против 1,8. То есть, женщины чаще мужчин в Архангельской области получают предложения рассмотреть ту или иную вакансию.   

При этом количество мужских и женских резюме отличается несущественно: на них приходится по 42% и 58% от общего числа активных резюме в 2024 году в области. 

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к женщинам в регионе вошли «Управление персоналом, тренинги» (91% приглашений на такие вакансии получили местные соискательницы), «Финансы, бухгалтерия» (80%), «Медицина, фармацевтика» (77%), а также «Наука, образование» (72%) и «Ритейл» (60%). И наоборот: в пятерку сфер, куда чаще всего зовут мужчин, попали «Рабочий персонал» (91%), «Автомобильный бизнес» (90% приглашений получили мужчины), «Сельское хозяйство» (89%), «Безопасность» (80%), «Производство, сервисное обслуживание» (77%).

Интересно, что в большинстве профессиональных областей доля приглашений на вакансии, полученных женщинами, сократилась по сравнению с 2023 год. Сильнее всего это проявилось в сферах «Страхование» (с 80% в 2023 году до 69% в 2024 году), «Безопасность» (с 23% до 10%), «Рабочий персонал» (с 26% до 18%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (с 41% до 28%). 

Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин в целом по РФ сегодня составляет 60,6 тыс. руб., в резюме мужчин – 88,8 тыс. руб. Зарплатные ожидания женщин ниже мужских независимо от профессии. В Архангельской области средняя ожидаемая зарплата в женских резюме выросла до 40,5 тыс. рублей (+500 руб. за год), в мужских резюме ожидаемый доход, традиционно, выше – 59,7 тыс. рублей. За год мужчины в регионе стали запрашивать доход на 3,2 тыс. рублей больше. 

Наиболее существенна разница в ожиданиях среди соискателей разного пола наблюдается в сферах «Информационные технологии» (90 тыс. руб. у женщин и 129 тыс. руб. у мужчин), «Финансы бухгалтерия» (73 тыс. руб. у женщин и 117 тыс. руб. у мужчин) и «Продажи, обслуживание клиентов» (70 тыс. руб. у женщин и 99 тыс. руб. у мужчин). Наименьшая разница – в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» 69 тыс. руб. у женщин и 70 тыс. руб. у мужчин) и «Юристы» (75 тыс. руб. у женщин и 77 тыс. руб. у мужчин). 

06 март 09:03 | : Экономика

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