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Архангельские труженники поделились своими планами на ближайшие три года

Аналитики платформы hh.ru и социальной сети для нетворкинга Сетка провели массовый опрос жителей Архангельской области и выяснили, какие карьерные и профессиональные цели ставят перед собой люди на ближайшие 1-3 года. 

Большое исследование показало, что на первом месте для опрошенных местных жителей на ближайшие три года – серьёзный рост зарплаты (об этом заявили 2\3 или более 70% опрошенных). Причем самыми активными в этом были респонденты, имеющие менеджерские должности, то есть как начинающие специалисты, так и менеджеры уровня мидл и сеньор, то есть работники со стажем в профессии от 3 до 6 лет и более. Примечательно, что задачу по увеличению зарплаты сделали приоритетной для себя на ближайшие три года представители всех профессий, но особенно активно над этим планируют работать работники сферы консалтинга и стратегии (88% положительных ответов), ИТ-специалисты (80%) и топ-менеджеры (80%). 

На втором месте по важности для работников Архангельской области – освоение новых профессиональных навыков. Этим в ближайшие годы будут заняты еще 56% респондентов. Третье место по значимости в рамках карьерного развития делят сразу два стрима: участие в новых проектах и повышение в должности. Эти две стратегические задачи на 1-3 года ставят перед собой еще по 47% местных респондентов. 

Также треть (более 30%) хотят стать в ближайшие годы экспертом в своей области, столько же (36%) хотят за три года максимум найти работу мечты. А 26% планируют освоить новую профессию (и больше других о таких планах заявляли HR-специалисты – 35%). 23% хотят перейти в новую индустрию. А вот 18% местных респондентов хотят заняться построением личного бренда и больше других в этом заинтересованы топ-менеджеры.

Интересно, что 14% местных опрошенных хотят за 1-3 года создать собственный бизнес, а 9% - заняться наставничеством или стать менторами.  

25 февраль 08:53 | : Экономика

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