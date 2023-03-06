90% жителей Поморья мечтают в этом году сменить работу

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие карьерные планы ставят перед собой жители СЗФО, почему они решаются на увольнение и переход в новые отрасли.

Кто хочет уйти с работы

Исследование hh.ru проведенное регионах Северо-Западного Федерального округа, куда входит и Архангельская область, показало, что 90% опрошенных планируют смену работы в этом году. Это самый высокий показатель по России. Для сравнения: жители других ФО указали в 80% случаях, что хотят найти новую работу в 2023-м. Пока не имеют никаких планов на увольнение и смене работодателя лишь 10% опрошенных в СЗФО.

Больше других хотят сменить работу представители образовательной сферы (90% опрошенных в этой области). Близко к ним по желанию уйти с текущего места работы оказались бухгалтера и финансисты, а также специалисты по стратегическому планированию и консультированию (по 86% в каждой сфере). Реже других подумывают о смене места работы маркетологи, юристы и транспортники.

Причины увольнений

Ключевым фактором, почему люди будут менять работу в 2023 году стала неудовлетворенность зарплатой – об этом заявили 57% опрошенных жителей СЗФО. На втором месте почему сотрудники уходят от работодателей – нехватка роста и развития. Опрошенные заявляли, что у них есть чувство, что они стоят на месте (50% опрошенных). На третьем месте – нехватка понимающего и лояльного руководства (34%). Также респонденты называли и другие факторы, влияющие на решение об увольнении: неинтересные задачи, которые приходится выполнять, скука, отсутствие понимающего руководства, желание перейти в новую сферу\отрасль, отсутствие дружелюбной атмосферы на работе.

В какие отрасли хотят перейти работники

69% респондентов из СЗФО признались, что при смене работы, они будут уходить из той отрасли, в которой сейчас трудятся. Чаще всего об уходе из своей сферы и даже профессии заявляли строители и специалисты по продаже, покупке и аренде недвижимости (92%), медики (76%), а также специалисты по закупкам (73%). Реже других думают о смене отрасли представители сферы искусства и масс-медиа, а также эйчары.

В большинстве случаев (39%) опрошенные выбирают в качестве новой отрасли – ИТ-сферу, на втором месте по популярности – сфера искусства (17% желающих начать здесь работать), на третьем – наука и образование, а также маркетинг и PR (по 15%). В сферу транспорта хотят перейти лишь 13% трудящихся. В HR-области будут искать работу 10% опрошенных, в сфере строительства - лишь 12%.



