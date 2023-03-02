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У труженников Архангельской области зарплата чаще снижается, чем растет

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди архангелогородцев и выяснила, насколько выросли доходы местных работников, а также представители, каких профессий, наоборот, ощутили сокращение зарплаты по сравнению с 2022 годом. 

Исследование hh.ru показало, что у 41% трудящихся жителей региона изменилась зарплата с начала года. из них у 15% опрошенных жителей Архангельской области в начале 2023 года по сравнению с 2022 выросла зарплата. То есть это коснулось каждого шестого респондента. А вот у 26%, наоборот, зарплата стала меньше по сравнению с прошлым годом. А вот у 59% доход не вырос, но и не упал. 

Примечательно, что об уменьшении зарплаты за последний год женщины сообщали на 4% чаще, чем мужичины. А вот мужчины на 3% чаще получали повышение зарплаты с начала этого года. В разрезе возраста об увеличении зарплаты чаще других заявляют респонденты в возрасте от 18 до 24 лет – каждый третий опрошенный (28%). А вот о росте зарплат за последний год сообщил лишь каждый десятый работник в возрасте 55 лет и старше (11%). 

В разрезе профессиональных сфер больше других жаловались на уменьшение заработка с начала 2023 года представители сферы розничной торговли (почти 40% представителей этой отрасли), каждый третий опрошенный врач (29%), каждый четвёртый работник науки и образования (25% представителей этой сферы). С другой стороны, о росте зарплаты с начала 2023 года чаще других заявляют работники масс-медиа (каждый третий опрошенный или 30%), представители сферы закупок и тендерных процедур (27%), ИТ-специалисты (25%), строители и маркетологи. Никак не изменился уровень зарплаты у производственников, работников финансовой и бухгалтерской сферы. 

При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» hh.ru, показывают, что во втором квартале 2023 года каждая третья компания (33,4%) в Архангельской области планирует пересмотр зарплат своих сотрудников. Работодатели отмечают, что в среднем они планируют индексацию на 7% от текущего уровня зарплаты работников. Отметим, что по сравнению с прошлым годом уровень индексации зарплат трудящихся в Архангельской области вырос на 2% (ранее индексация проводилась в среднем на 5% от текущего уровня дохода работников). 


08 май 09:01 | : Экономика

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