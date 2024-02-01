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Архангелогородцы считают труд депутатов переоцененным по зарплатам

Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами возглавили депутаты, на втором месте оказались IT-специалисты, потеснив госслужащих. 

17% архангелогородцев считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%). Интересно, что годом ранее программисты находились на третьей строке рейтинга с 6% голосов, а чиновники на второй с 13%

 На четвертом месте в рейтинге — топ- и мидл-менеджмент: несмотря на то, что это не профессия вовсе, а должность, 7% россиян уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах. По мнению 5% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 4%, о сверхдоходах блогеров — 3% россиян.

 Еще 22% назвали переоцененными другие профессии: ими упоминались банковские работники, риелторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и проч.

 3% убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

 Мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о баснословных доходах блогеров. 

12 июнь 07:35 | : Будни

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