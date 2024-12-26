Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

К Дню российской науки: архангельским ученым платят скромные зарплаты

 В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили данные о том, сколько вакансий в профобласти «Наука и образование» было размещено в 2024 и 2023 годах, а также назвали медианные зарплаты в данной сфере. 

 За 2024 год в России было опубликовано 219 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что на 15% больше, чем в 2023 году. За первый месяц 2025 года подобных предложений было 18 тыс., а за аналогичный период 2024 года - 16,4 тыс.

 Регионами-лидерами по числу вакансий для учёных и преподавателей в 2024 году стали Москва (48,6 тыс. предложений), Санкт-Петербург (24,3 тыс.), Московская область (14,5 тыс.), также в топ-5 попали Краснодарский край (9,5 тыс.) и Республика Татарстан (8,6 тыс.). Первые четыре региона совместно со Свердловской областью стали и лидерами в размещении вакансий для конкретных профролей в области науки – научных специалистов/исследователей и лаборантов. 

 Между тем в регионах СЗФО наибольший прирост вакансий в сфере науки и образования за последний год произошел в Петербурге (работодатели стали на 32% чаще искать кадры в образовании), Новгородской области (+26%) и Коми (+21%). А вот в Мурманской, Псковской области, Карелии и НАО, наоборот, число вакансий в образовании и науки стало сокращаться. 

«Дефицитной профобласть «Наука и образование» формально в 2024 году не была – hh.индекс или индекс конкуренции колебался от 6,7 до 9,0 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного сообщества жаловались, что и у них возникают сложности в подборе персонала – тут общая для рынка тенденция, довольно парадоксальная, но уже мейнстримная – даже в профицитных областях найти сотрудника с нужными навыками, экспертизой и опытом, а также готового на финансовые условия в вакансии, довольно сложно и занимает в полтора-два раза больше времени, чем тремя-пятью годами ранее», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

 

Среди навыков, которые чаще всего требуют от соискателей в сфере науки и образования в последние месяцы, – умение организовать учебный процесс, межличностное общение, работа с большим объёмом информации, многозадачность, гибкость и исполнительность. 

 

Что касается зарплат, то среднее предлагаемое ежемесячное вознаграждение в целом по стране в конце 2024 года составляло 55 тыс. рублей (средняя ожидаемая при этом достигла 70 тыс. руб.), годом ранее – 45,7 тыс. руб. (средняя ожидаемая – 60 тыс. руб.) Больше всего учёным и преподавателям, связанным с наукой, готовы были платить в прошлом году в Ямало-Ненецком АО – медиана 82,8 тыс. руб., Москве (78,7 тыс. руб.) и Чукотском АО (77 тыс. руб.)

 

В регионах СЗФО наибольшую зарплату в образовании и науки можно найти у работодателей из Мурманской области (60,7 тыс.), Петербурга (60 тыс.) и Коми (53,7 тыс.), а наименьшую в Псковской и Вологодской области (по 40 тыс.). При этом сильнее всего за год выросли зарплаты в вакансиях для учителей Архангельской и Мурманской области (+16 тыс. и 14 тыс. соответственно). 

Регион

2024

2023

Динамика за год

Республика Коми

53 763 ₽

49 800 ₽

3 963 ₽

Новгородская область

48 003 ₽

41 900 ₽

6 103 ₽

Калининградская область

43 391 ₽

40 382 ₽

3 009 ₽

Санкт-Петербург

60 000 ₽

54 464 ₽

5 536 ₽

Республика Карелия

47 900 ₽

43 200 ₽

4 700 ₽

Псковская область

40 000 ₽

37 142 ₽

2 858 ₽

Архангельская область

51 893 ₽

35 772 ₽

16 121 ₽

Вологодская область

41 016 ₽

31 931 ₽

9 085 ₽

Мурманская область

60 734 ₽

46 653 ₽

14 081 ₽

Ленинградская область

50 455 ₽

46 852 ₽

3 603 ₽

 

Стоит отметить, что в профобласти «Наука и образование» в прошлом году значительно выросло число предложений для людей с инвалидностью. Так, в декабре 2024 года по стране их было около 1,3 тыс., что почти в два раза больше, чем в декабре 2023 года. 

(фото с https://msk.kprf.ru/) 


 

09 февраль 11:00 | : Экономика

Главные новости


Хаш как песня
Село вымирает. Что даст "реформа местного самоуправления"?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (103)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20