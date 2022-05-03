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Архангельская область обогнала Москву и Питер по росту деловой активности

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировала динамику вакансий за последние 30 дней. За последний месяц спрос на персонал в России вырос на 3,5%, в Архангельской области на 4,9%.  

Среди регионов СЗФО наибольший прирост числа вакансий за месяц зафиксирован в Ненецком Автономном округе (+9%), в Псковской области (+8,6%), а также в Ленинградской (+8.2%), Калининградской (5,2%) и Архангельской области (+4,9%). Данные регионы обогнали по росту новых рабочих мест за месяц такие крупнейшие города как Москва (+3,4% прироста вакансий за месяц), Санкт-Петербург (+3,3%), Челябинск (+4.5%), Ярославль (+4,4%) и Казань (+4,2%).

В свою очередь на Северо-Западе негативная динамика зафиксирована лишь в двух регионах: в Новгородской области количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,7%, а в Коми на -4,3%. В целом по стране в топ-5 антилидеров по числу новых вакансий за месяц попали Ингушетия (-13,7%), Дагестан (-6,4%), Еврейская АО (-5%), а также Сахалин (-4,7%) и Камчатка (-4,5%).   

В разрезе профессий в Архангельской области сразу 22 из 28 профессиональных сфер показали рост спроса на персонал за последний месяц. Так, сильнее всего вырос спрос на специалистов сферы «Страхование»: за месяц предложений о работе стало на 79% больше. Схожую динамику показали и сферы «Консультирование», «Административный персонал» (по +29% новых вакансий), «Банки, инвестиции, лизинг» (+25%) и «Инсталляция и сервис» (+23%). Среди профессиональных сфер, в которых количество вакансий снизилось, заметно выделяются «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Наука, образование»: в первом случае предложений о работе стало на 36% меньше, во втором – на 24%.

 

11 август 08:56 | : Экономика

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