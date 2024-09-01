В Архангельской области спрос на хирургов вырос в два раза

В преддверии Международного дня хирурга, который отмечают в конце сентября, аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменилась потребность в этих профессионалах, и сколько этим врачам готовы платить.

Потребность в хирургах в целом по стране год к году выросла на 21%: в период с января по начало сентября было открыто свыше 14,6 тыс. вакансий для врачей этой специализации. Впрочем, есть регионы, которые опережают общероссийскую динамику. Так в 2,6 раза увеличилось число вакансий в Вологодской области, в 2,4 раза – в Ленинградской области и в 2,3 раза – в Ярославской области.

В целом по СЗФО работодатели искали более 2 тыс. хирургов с начала года, увеличив тем самым спрос на этих специалистов на 68% за год. В Петербурге востребованность в хирургах год к году тоже есть: +23% новых рабочих мест. В Архангельской области и того больше: +104%.

Важно отметить, что в Карелии и Псковской области, наоборот, зафиксировано сокращение спроса на хирургов.

Параллельно подросли и зарплаты врачей этой специально. Так, архангельские хирурги могут рассчитывать на 91 900 рублей в месяц, что на 21 300 руб. больше, чем в 2023 году.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для хирургов, СЗФО: