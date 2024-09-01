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В Архангельской области спрос на хирургов вырос в два раза

В преддверии Международного дня хирурга, который отмечают в конце сентября, аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменилась потребность в этих профессионалах, и сколько этим врачам готовы платить.

 Потребность в хирургах в целом по стране год к году выросла на 21%: в период с января по начало сентября было открыто свыше 14,6 тыс. вакансий для врачей этой специализации. Впрочем, есть регионы, которые опережают общероссийскую динамику. Так в 2,6 раза увеличилось число вакансий в Вологодской области, в 2,4 раза – в Ленинградской области и в 2,3 раза – в Ярославской области. 

В целом по СЗФО работодатели искали более 2 тыс. хирургов с начала года, увеличив тем самым спрос на этих специалистов на 68% за год. В Петербурге востребованность в хирургах год к году тоже есть: +23% новых рабочих мест. В Архангельской области и того больше: +104%.  

Важно отметить, что в Карелии и Псковской области, наоборот, зафиксировано сокращение спроса на хирургов. 

Параллельно подросли и зарплаты врачей этой специально. Так, архангельские хирурги могут рассчитывать на 91 900 рублей в месяц, что на 21 300 руб. больше, чем в 2023 году.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для хирургов, СЗФО: 


2023

2024

динамика за год

Вологодская область

70 000 ₽

118 900 ₽

48 900 ₽

Калининградская область

45 000 ₽

62 900 ₽

17 900 ₽

Архангельская область

70 600 ₽

91 900 ₽

21 300 ₽

Санкт-Петербург

82 400 ₽

91 600 ₽

9 200 ₽

Республика Карелия

90 000 ₽

100 000 ₽

10 000 ₽

Псковская область

70 000 ₽

75 000 ₽

5 000 ₽

Ленинградская область

70 000 ₽

70 000 ₽

0 ₽

Мурманская область

85 000 ₽

80 000 ₽

-5 000 ₽

Республика Коми

85 000 ₽

80 000 ₽

-5 000 ₽

Новгородская область

75 000 ₽

62 500 ₽

-12 500 ₽

  

23 сентябрь 08:31 | : Экономика

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