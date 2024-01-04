В Поморье процветает женский демпинг при устройстве на работу

Аналитики hh.ru проанализировали резюме женщин из Архангельской области и их приглашения на вакансии, и выделили основные тренды гендерного равновесия на местном рынке труда.

Резюме женщин – доля растет

За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин в целом по РФ впервые за три года сдвинулось в пользу первых – их доля составила 51%, прибавив 1 п.п. к показателям 2021 и 2022 гг. и достигнув почти 1,5 млн. По Архангельской области ситуация похожая: доля резюме от женщин составляет 51% и превышает количество резюме от мужчин, рост за год +1%.

При этом, самый высокий прирост резюме женщин, находившихся в активном поиске работы в регионе, произошел в самых молодых и старших возрастных когортах. Так, юные соискательницы (14-18 лет) по итогам за 2023 год разместили почти 2 000 резюме, что на 9% больше по сравнению с 2022 годом. И самые возрастные кандидатки (от 61 года и старше), разместившие более 1 500 резюме, увеличили активность на рынке на 21%.

«А вот женщины-соискательницы в когортах от 19 до 50 лет, наоборот, стали меньше и реже искать работу на местном рынке труда. Важно отметить, что жительницы других регионов РФ, находящиеся в этом же возрасте, не снижали активность на рынке труда. Таким образом, местный рынок труда на данный момент по больше части прокачивают новыми рабочими силами соискательницы крайних возрастных когорт – самые молодые и самые возрастные. Между тем важно подчеркнуть, что в самых массовых возрастных когортах, на сокращение которых сегодня влияет эффект демографической ямы, темпы падения резюме женщин существенно ниже, чем у мужчин», - отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Ярко выраженными «женскими» профобластями на рынке труда, в которых доля резюме женщин занимает от двух третей и выше, являются управление персоналом и тренинги (82% женских резюме), финансы, бухгалтерия (78%), наука, образование (75%), административный персонал (75%), медицина, фармацевтика (71%), розничная торговля (68%), искусство, развлечения, массмедиа (66%) и страхование (66%).

При этом женщины активно наращивают свое присутствие и в сферах, относящихся преимущественно к мужским. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%), добычи сырья (+10%) и информационных технологий (+9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хотя и прибавила 1 п.п., но остается невысокой – 13% и 20% соответственно.

Приглашения женщин на работу – компании активизировались и стали чаще приглашать местных жительниц на работу

В то время как рост физического присутствия женщин на рынке труда был ограничен объективными факторами, провоцирующими дефицит кадров, работодатели в течение года явно сфокусировались на привлечении женщин. Так, число приглашений женщин, отправленных работодателями на свои вакансии, на 45% превысило приглашения мужчин (71 млн и 49 млн соответственно в целом по РФ). В Архангельской области темпы прироста приглашений на работу также были выше в отношении женщин: более 130 тыс. приглашений на работу для женщин и 78 тыс. приглашений для мужчин в 2023 году, что на +39% больше женщинам по сравнению с 2022 годам, и +14% больше мужчинам в регионе. Более того, женщины-соискательницы с начала 2024 года в Архангельской области уже получили на 2,6 тыс. приглашений на работу больше, чем мужчины (более 8,4 тыс. приглашений для женщин).

При этом работодатели намного более активно приглашали женщин в более молодых когортах, чем мужчин в возрасте от 19 до 30 лет.

Фундаментальный фокус на приглашения женщин работодатели сохраняют на свои вакансии на позиции в HR (90% доля приглашений женщин), в бухгалтерии (87%), в сферах науки и образования (87%). На позиции высшего менеджмента женщин стали приглашать в два раза чаще, чем в 2022 году, в консалтинг – на 64% чаще, в сельское хозяйство – на 50%, в ИТ – на 42%, на рабочие и производственные позиции – на треть чаще.

Зарплаты – «женский демпинг» сохраняется

Россиянки по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В прошлом году они просили зарплату на 22,5 тыс. рублей меньше, чем мужчины – медиана зарплатных ожиданий у женщин 51,5 тыс. рублей против 74 тыс. рублей у мужчин. Самый существенный разрыв (38 тыс.) характерен для женщин в возрасте от 41 до 50 лет - 61,2 тыс. против 99,2 тыс. у мужчин в том же возрасте. Самый минимальный разрыв (5 тыс.) в ожиданиях по зарплате – у женщин в возрасте 14-18 лет.

Жительницы Архангельской области тоже склонным занижать свои зарплатные ожидания относительно мужских запросов на аналогичные должности. Так, в среднем соискательница в регионе запрашивает доход на уровне 49 тыс. А мужчина-соискатель в регионе в среднем ожидает зарплату на уровне 62 тыс. рублей. За год затратные ожидания местных кандидаток выросли на 7 тыс. рублей, но все равно не превысили запросы мужчин.

Ситуация с пессимизацией женщинами своих зарплатных ожиданий характерна для всех профобластей, кроме высшего менеджмента – на управленческих позициях женщины запрашивают в среднем на 5 тыс. рублей больше, чем мужчины. Самая существенная разница не в пользу женщин в сферах добычи сырья (57,5 тыс. руб.), консалтинга (47,8 тыс. руб.), сельского хозяйства (41 тыс. руб.), медицины (36,4 тыс. руб.) и ИТ (35,3 тыс. руб.). Минимальная разница – в строительстве (1,5 тыс. руб.) и искусстве, развлечениях, массмедиа (2,5 тыс. руб.).

(картинка с https://vokrugsveta.ua)