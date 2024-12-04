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Зарплаты архангельских курьеров снова бьют рекорды

 Аналитики hh.ru выяснили, насколько выросли зарплаты в вакансиях для курьеров в регионе за последние 5 лет. Прирост оказался более 400% или более 120 тыс. рублей. Максимальные значения возможного дохода также существенно выросли.

По итогам за 2024 год курьеры вновь вошли в рейтинг самых востребованных профессий в Архангельской области, заняв 10 место. За весь прошлый год местные компании искали около 1 тыс. курьеров, увеличив спрос на них сразу на 99%. Подобный колоссальный спрос на дефицитном рынке труда толкает вверх и предлагаемую зарплату: с помощью высокого предлагаемого дохода компании могут быстро найти нужного работника. Данный тренд активно развивается последние годы и наиболее ярко проявляется на примере курьеров, предлагаемые зарплаты которых обгоняют средний доход местного жителя более чем на 83 тыс. рублей.

Между тем многие эксперты рынка труда задаются вопросом, а продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году? Аналитика по итогам января 2025 года показывает, что пока компании Архангельской области продолжают увеличивать предлагаемый доход в вакансиях для курьеров. Так, сейчас местные компании в среднем готовы платить курьеру при полной загрузке в месяц 148 тыс. рублей. Это на 33,8 тыс. больше, чем в январе 2024, на 98 тыс. больше, чем в начале 2023, на 83 тыс. больше, чем в 2022, а также на 107 тыс. больше, чем в начале 2021, и, наконец, на 121 тыс. больше, чем в январе 2020. 

Выросли и максимальные зарплаты, которые могут заработать курьеры в Архангельской области: с 40 тыс. в 2020 до 184 тыс. в 2025 году. 

(фото с https://72.ru) 


04 февраль 08:41 | : Экономика

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