В Архангельской области растет спрос на курьеров. Вместе с зарплатами

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, насколько велик спрос на курьеров, насколько высокую зарплату можно получить, работая курьером, а также какие плюсы и минусы есть в профессии.

За последние три года развитие сервисов доставки вышло в стремительный темп, и потребность в курьерах только увеличивается. Представить современную жизнь без курьеров и раньше было сложно, а во время пандемии коронавируса стало понятно, что города просто не могут функционировать без людей в форменных куртках, разносящих и развозящих еду, документы, товары и всё, что только можно представить. Но и теперь спрос на курьеров не спадает. Так, за последние месяцы российские работодатели разместили более 27 000 вакансий для курьеров ночных, выходного дня, пеших, вело-, автокурьеров на грузовиках и легковушках. Это на 78% больше, чем весной 2022 года. В регионах СЗФО и в том числе Архангельской области спрос на данных работников за год вырос на 39%.

Где работать

Работу курьера часто воспринимают как отправную точку трудового пути. Нередко в доставку идут студенты, потому что тут не требуются особые профессиональные навыки. Ещё важно, что можно самому регулировать свой график и совмещать работу с учёбой. Но курьер — это далеко не всегда студент. Очень часто курьерами работают взрослые люди и даже пенсионеры, для которых это становится возможностью получить прибавку к госвыплатам. Главное — правильно рассчитывать свои силы.

Плюсы и минусы профессии

К плюсам работы курьера можно отнести возможность совмещать эту работу с учёбой и основной или просто другой работой. Не требуется профессиональный опыт и специальное образование. Порог вхождения в профессию очень невысокий. Также некоторые вакансии доступны для людей с ограниченными возможностями. Например, курьерами часто работают люди с нарушением слуха.

Значительный плюс — выплаты: в некоторых компаниях курьерам платят ежедневно. И более того, за последние годы зарплаты курьеров существенно выросли. Так, в Москве за три года рост доходов составил более 40 000 рублей (с 50 000 до 91 900). В Архангельской области рост зарплат курьеров за три года составил более 28 000 рублей (максимальная зарплата может доходить до 66 500 рублей).

Из минусов можно отметить отсутствие комфортных условий труда. Курьер всегда в движении, независимо от погоды. Жара, дождь, слякоть, снег — курьер должен быть на месте вовремя. Плюс некоторый моральный дискомфорт: некоторые считают курьеров служащими низшего звена, и это может задевать человеческую гордость.