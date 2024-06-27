Средняя зарплата в Архангельской области приблизилась к 60 тысячам

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Архангельская область заняла 41 место по текущему уровню зарплаты и 40 место по динамике роста дохода за год.

На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Архангельской области, выросла до уровня 59,6 тыс. рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода регион оказался на 41 месте, обогнав многие регионы СЗФО: Карелию, Калининградскую, Новгородскую, Вологодскую области, но уступив при этом по уровню среднего дохода Коми, Ленобласти, Петербургу. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тыс.), на третьем – ЯНАО (98,4 тыс. рублей).

При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Архангельская область оказалась даже выше, обосновавшись на 40 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить архангельские работодатели, выросли на 39% или на 16,8 тыс. рублей: с 42,7 тыс. до 59,6 тыс. рублей.

При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тыс. рублей (до 127 тыс. рублей), в Ингушетии – на 42,7 тыс. (до 76, 4 тыс. рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тыс. (96,4 тыс.), в Амурской обл. – на 35,6 тыс. (до 95 тыс.), в НАО – на 35,3 тыс. (до 85,3 тыс.)

«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников» – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.