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Архангелогородцы ждут приятного финансового сюрприза в новом году

Чаще всего увеличения зарплаты в 2025 году ждут водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные архангелогородцы.

53% архангелогородцев рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году. Чем моложе архангелогородцы, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 56%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 47%. Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (64%).

  Среди распространенных профессиональных групп чаще других ожидают пересмотр оклада водители грузовых автомобилей (63%) и HR-менеджеры (62%). Между тем, в транспортно-логистической отрасли средние зарплатные предложения уже выросли на 12% за год, в HR — на 11,7%. Рассчитывают на повышение заработка по 60% экономистов и менеджеров по работе с клиентами. Ждут роста зарплат в новом году программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 59%). В IT темп прироста зарплатных предложений работодателей составил 11,9% за год, в коммерческой медицине — на 9,7%, в сфере маркетинга — на 10,5%. Считают, что могут рассчитывать на рост зарплаты менеджеры по закупкам и системные администраторы (по 58%). Меньше всего надежд на повышение — у офис-менеджеров (24%), пиарщиков (31%) и аналитиков (35%). Среди курьеров на увеличение ставок рассчитывает лишь 38%, а каждый четвертый доставщик рассказал о недавнем повышении, — эта ситуация характерна для конца года. В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10—15%. В этом году прирост уже на уровне 15—25%.

  А что же сегодня говорят о повышении компании? Каждая вторая организация (50%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 53% уже повышали оклады менее полугода назад, а 30% — от полугода до года назад.

 

21 декабрь 08:54 | : Экономика

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