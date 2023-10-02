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Архангелогордцы в новом году ждут - не дождутся повышения зарплаты

59% архангелогородцев в новом году ожидают повышения зарплаты. 36% — стабильной работы компании. По 26% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. Еще 26% надеются на взаимопонимание с руководством.

Об улучшении условий труда мечтает 21% северян. 17% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 11% хотели бы признания своих заслуг, 10% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе.

 Только 6% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.

 О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (61% против 56% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства.

 Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации.

(фото с https://ostrovrusa.ru

21 ноябрь 11:14 | : Экономика

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