Больштнство архангелогородцев верят в дружбу на всю жизнь

С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики и программисты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 архангелогородцев. Чаще всего о крепкой дружбе рассказывали те, кто моложе (74% опрошенных в возрасте до 34 лет). Число тех, у кого есть лучший друг, растет с увеличением уровня дохода: 63% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 74% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей.



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии настоящих друзей рассказывали менеджеры по логистике (84%). Лучшие друзья есть у 84% дизайнеров и 80% операторов кол-центров. А вот среди программистов о наличии настоящих друзей рассказали лишь 56%, среди администраторов и маркетологов — по 59%.



Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики, воспитатели, специалисты по работе с клиентами, медсестры и учителя. Лучший друг дизайнера чаще всего занимается рекламой. HR-менеджеры дружат с бухгалтерами, специалисты по продажам и снабжению — с юристами, системные администраторы — с программистами.