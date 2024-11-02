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Архангелогородцы поделились своими ожиданиями от Года Деревянной Змеи

У 64% архангелогородцев основные ожидания от работы в новом году связаны с повышением зарплаты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

64% архангелогородцев в новом году ожидают повышения зарплаты, по 31% — стабильности и карьерного роста, 27% — адекватности от руководства, 20% — новых интересных задач. На улучшение условий труда надеется 19%, на расширение компенсационного пакета — 16%. 15% мечтают о снижении нагрузки, а 10% надеются на признание их заслуг перед компанией. Ничего не ждут от работы только 7% архангелогородцев.

 У мужчин и женщин основные надежда — на повышение зарплаты, но женщины чаще мужчин заявляли об этом (69% против 63% соответственно). Помимо роста дохода, женщины чаще мужчин ждут в новом году адекватности от руководства, улучшения условий труда и снижения нагрузки. Мужчины же больше надеются на новые интересные задачи и на признание услуг.

 Молодые люди чаще тех, кто старше, хотели бы в новом году построить продуктивные отношения с руководством, работать над новыми интересными задачами в более комфортных условиях, а те, кому более 45 лет, гораздо чаще тех, кто моложе, мечтают о повышении зарплаты и о стабильной работе компании.

17 ноябрь 08:30 | : Будни

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