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Больше половины архангелогородцев не рассчитывают на премию по итогам года

4 из 10 работающих надеются получить премию по итогам 2024 года. 3 из 10 работодателей выплатят премии всем своим сотрудникам, в каждой пятой компании решение о премировании будет принято в индивидуальном порядке. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные горожане из Архангельска.

43% архангелогородцев рассчитывают на годовые премии. Архангелогородцы до 45 лет ожидают премирования чаще тех, кто старше (45 и 31% соответственно). Среди опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц надеется получить премию каждый второй (49%).

 А что же работодатели? Количество компаний, которые собираются премировать всех своих сотрудников, — 31%. Еще 20% работодателей будут принимать решение о выплате премий в индивидуальном порядке: в зависимости от результатов работы в 2024 году.

 О планах выплатить тринадцатые зарплаты рассказывали реже: 10% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 8% будут действовать выборочно.

 

12 декабрь 08:00 | : Будни

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