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327 засоров сетей канализации было ликвидировано бригадами РВК-Архангельск за неделю

За год в разных районах города устранено уже более 8 тысяч засоров.

Как правило, для устранения засора применяют специальную технику. Каналопромывочные машины подают в сеть воду под большим давлением, которая разбивает и удаляет отложения на трубах. Крупный скопившийся мусор слесаря удаляют из колодцев уже вручную. По статистике 75% подобных инцидентов происходит на внутридворовых сетях.

«Очень часто причиной засоров становится человеческий фактор. Так, некоторые жители сбрасывают в канализацию бытовой и строительный мусор, гигиенические нерастворимые изделия. Оказываясь в канализационной трубе и двигаясь по сети водоотведения, мусор постепенно собирается в крупные кучи и закупоривает трубопровод, перекрывая путь сточным водам, создавая неприятный запах», - рассказал Юрий Лазовский.

Есть десятки адресов в Архангельске, где сотрудники РВК-Архангельск регулярно промывают сети от жира и мусорных пробок. Как отмечают специалисты, частые засоры канализации происходят там, где расположены столовые, кафе, пекарни и магазины с собственным цехом производства готовой продукции. 

«Все объекты общепита, в идеале, должны быть оборудованы жироуловителями. Если их нет, то использованные жир и масло попадают вместе со стоками в коллектор. Как результат – частные засоры, которые мы вынуждены устранять», - поясняет бригадир цеха канализационной сети РВК-Архангельск Игорь Буторов.

Причиной засора на сетях водоотведения может стать и строительный мусор. Часто рабочим водоканала приходится извлекать из труб щебень, куски асфальта, песок, которые оказываются в колодцах после проведенных строительных или дорожных работ. Это ухудшает состояние сетей, усложняет работу оборудования на канализационных насосных станциях, может привести к сбоям в системе.

«Машинисты канализационно-насосных станций регулярно удаляют различный мусор с приемных решеток и насосного оборудования. Больше всего станции страдают от тряпок и влажных салфеток. По коллекторам большого диаметра (от 0,5 до 1,2) на насосные станции приплывали одеяла, постельное белье, одежда, бинты», - рассказал начальник цеха станции перекачек Павел Абдрахимов.

В РВК-Архангельск обращают внимание, что канализацией надо пользоваться по назначению и не выбрасывать в нее твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой неорганический мусор. Централизованная система водоотведения предназначена только для продуктов жизнедеятельности организма человека или животных, разлагающейся туалетной бумаги, душевых и кухонных стоков, стоков стиральных машин, а также пищевых отходов, при условии измельчения их в диспоузерах - тогда остатки пищи при попадании в канализацию не принесут ущерба. В компании подчеркивают, что время и средства, потраченные сотрудниками на устранение засоров, могли быть направлены на ремонты и плановые работы.

09 декабрь 16:51 | : Экономика

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