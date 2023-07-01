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«РВК-Архангельск» с начала года промыл 26,5 км канализационных коллекторов

Надежная и бесперебойная работа городской системы водоотведения – одна из главных задач «Росводоканал-Архангельск». С начала 2023 года бригадами цеха канализационной сети предприятия с использованием специальной техники промыто 26,5 км сетей водоотведения. На промывку труб было затрачено 2726 м3 (2 726 000 литров) воды.

Профилактическая промывка обеспечивает штатную работу коммуникаций и насосных станций, снижает риск возникновения аварийных ситуаций. 

«Гидродинамическая промывка – экологичный и безопасный метод. Промывку проводят, используя воду без химических реагентов, и с помощью каналопромывочной техники из автопарка водоканала. Струи под большим давлением разбивают и удаляют практически любые отложения, не оказывая негативного воздействия на трубы. Современное оборудование позволяет отмывать трубы диаметром от 110 до 1000 мм», - рассказал мастер цеха канализационной сети «РВК-Архангельск» Виталий Пономарев.

Специалистами предприятия был проведен мониторинг выполненных заявок на засоры канализации, выявлены адреса, куда чаще всего приходится выезжать для снятия подпоров колодцев. Анализ показал, какие коллектора нуждаются в промывке в первоочередном порядке, все они были внесены в график. Промытые коллекторы обследуются с помощью специального робота телеинспекции – он «видит», в каком состоянии находится труба, диагностирует степень повреждения, - на основании этого в дальнейшем будут планироваться ремонты или замены участков трубопроводов. 

С начала августа бригады водоканала приступили к плановой промывке проблемных участков. В первую очередь, это Привокзальный микрорайон – ул.Воскресенская от перекрестка с ул.Тимме, а также пр.Дзержинского – на протяжении от станции скорой помощи до автовокзала. В плане также адреса по Троицкому проспекту, улицам Шабалина и Карла Либкнехта.

Одновременно компания ведет постоянную работу по ликвидации засоров. Всего с начала года ремонтными бригадами предприятия устранено 8100 подпоров различной сложности. Как отмечают специалисты предприятия, главная причина засоров на протяжении многих лет не меняется – это нарушение элементарных правил использования хозяйственно-бытовой канализации, куда горожане и организации сбрасывают бытовой мусор, предметы личной гигиены, остатки продуктов, жиры и масла.

 «С каждым годом объем перекачки сточных вод в Архангельске увеличивается. За восемь месяцев 2023 года из коллекторов и ЦНКС было извлечено и вывезено более 50 тонн отходов, для приема и транспортировки которых городская система канализации не рассчитана. В очередной раз призываем горожан соблюдать правила пользования системой бытовой канализации, ведь от безаварийной работы наших станций зависит надежное водоотведение и благоприятная экологическая ситуация в Архангельске», — отметил заместитель начальника ЦНКС «РВК-Архангельск» Алексей Суханов.

11 сентябрь 15:12 | : Экономика

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