На 20 % снизилось количество засоров канализационных сетей в Архангельске

С начала года специалисты РВК-Архангельск устранили 6 500 тысяч засоров канализации разной степени сложности. Если сравнивать с этим же периодом прошлого года, когда фиксировалась цифра в 8 100 засоров, то сокращение составляет почти 20 процентов.

«Системная работа по промывке магистральных коллекторов, замена участков поврежденных сетей и реконструкция Центральной насосной канализационной станции (ЦНКС), когда мы полностью заменили на входе и выходе трубы напорного и самотечного коллекторов больших диаметров, дали свои результаты. Зимой и весной 2024 года мы привлекли подрядную организацию, специализирующуюся на промывке трубопроводов больших диаметров и полностью вычистили коллекторы по улицам Выучейского и Комсомольской. Теперь стоки в отсутствие подпора перед ЦНКС в буквальном смысле «летят» на станцию. Кроме того, с начала года мы переложили 1 360 метров новых труб взамен поврежденных участков сети. Все это позволило значительно улучшить работу всей системы городской канализации», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Одновременно с ликвидацией засоров специалисты архангельского водоканала продолжают плановую промывку канализационных сетей. За минувшую неделю было промыто 650 метров сетей водоотведения различного диаметра, с 1 января 2024 года – почти 27,5 километров.

«Мы регулярно проводим гидродинамическую промывку магистральных и внутриквартальных сетей канализации. Благодаря анализу статистики по образованию засоров, мы определяем наиболее уязвимые участки, которые включаем в план неотложных мероприятий по профилактике. Промывка этих коллекторов позволяет избежать образования подпоров и обеспечивает стабильное функционирование городской системы водоотведения», — подчеркнул начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Юрий Лазовский.

Вместе с тем специалисты архангельского водоканала при ликвидации засоров продолжают извлекать из канализационных коллекторов десятки килограммов кляпов: спрессованные тряпки, влажные салфетки, прочий бытовой мусор. Из мощных кляпов, которые заставили удивиться даже видавших виды слесарей цеха канализационной сети РВК-Архангельск, - содержимое, вытащенное из труб на пр. Дзержинского,7 и на ул. Воскресенской, 110.

РВК-Архангельск напоминает, что использовать хозяйственно-бытовую канализацию можно только по прямому назначению. Она не предназначена для приема и транспортировки пищевых отходов и предметов личной гигиены, жиров и горюче-смазочных материалов, строительного и бытового мусора, а также других посторонних предметов.



