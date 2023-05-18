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"РВК-Архангельск" просит не открывать канализационные люки для отвода дождевых вод

За последнюю дождливую неделю специалисты архангельского водоканала устранили на сетях водоотведения почти 200 засоров. Потоки дождевой воды не только смывают со стен труб осевшие жир и тряпки, но и приносят в систему водоотведения другой крупный мусор. Так в трубах оказываются камни, доски, металлические предметы, пластиковые и стеклянные бутылки, автомобильные покрышки и прочий мусор.

«Ливневая канализация, построенная в Архангельске много десятилетий назад, не всегда справляется с потоками дождевой воды, а где-то ее совсем нет. Чтобы осушить дороги и тротуары, люди открывают колодцы бытовой канализации. Это делать запрещено - хозяйственно-бытовая канализация не предназначена для отвода дождевых вод. Возросшая нагрузка на систему становится причиной увеличения засоров на сетях и осложняет работу канализационных насосных станций», - рассказал начальник Центральной канализационной насосной станции и станций перекачки «РВК-Архангельск» Вячеслав Насекин.

В период дождей увеличивается объем стоков, поступающих на очистные сооружения. Возрастает нагрузка на цех канализационной сети и операторов насосных станций. Работа цеха водоотведения переведена на усиленный режим. Круглосуточно работают аварийно-восстановительные бригады и парк специализированной техники для устранения засоров и перекачивания сточных вод.

«РВК-Архангельск» обращается к горожанам с просьбой не открывать канализационные люки для отвода дождевых вод. Открытые колоды не только выводят из строя систему водоотведения, но и угрожают безопасности людей и животных, а также могут стать причиной ДТП. 

Сообщить об открытом колодце можно по телефону кол-центра 61-00-00  или оставить заявку на сайте водоканала. Кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!» размещена на главной странице сайта.

10 июль 16:23 | : Экономика

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