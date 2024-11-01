Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начинаются продажи квартир 2-й очереди ЖК «АКВАРТАЛ» в Архангельске

Жилой комплекс строится Группой Аквилон на берегу Северной Двины, между ул. Октябрят и ул. Касаткиной, за пределами тополиного сквера у ТРК «Макси» и зоны санитарной охраны ЦВОС. На участке площадью 3,5 гектара спроектированы разновысотные жилые дома площадью 47 тыс. кв. м, а также зарезервирован участок для физкультурно-оздоровительного комплекса.
 
 Сейчас на 1-й очереди жилого комплекса завершаются работы по возведению монолитного каркаса здания, ведется монтаж наружных стен и их облицовка кирпичом.

 Проект нового жилого квартала разработало архитектурно-градостроительное бюро MLA+. Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки. Строгая регулярная сетка фасадов из кирпича лаконично вписывается в городскую улицу. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины.

 Архитекторы учли и особенное отношение жителей Архангельска к зеленым насаждением, предусмотрено максимальное озеленение и сохранение естественного ландшафта вдоль реки.

 Проект реализуется по всем стандартам Группы Аквилон, которые уже стали привычными для горожан: двор без машин, «разумные метры», детские площадки, зона для воркаута, места для отдыха, подземный и гостевой паркинги. По сути, проект Группы Аквилон вдохнет жизнь в уголок между Северной Двиной и Ленинградским проспектом. Новый жилой квартал включает и помещения общественно-делового назначения на первых этажах зданий. Локация предусматривает выход к реке и хорошую транспортную развязку.

 ЖК «АКВАРТАЛ» получит современную автоматизированную газовую котельную мощностью 6,4 мВт. Для подключения котельной по соглашению с «Газпром Газораспределение Архангельск» осуществляется строительство сетей газоснабжения протяженностью порядка 750 м от пр. Московский вдоль ул. Октябрят до участка жилого комплекса. Переход на газ позволит на 45% снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления. Таким образом, горячее водоснабжение в доме не будет отключено во время общегородских гидравлических испытаний, а начало отопительного сезона зависит от решения собственников.

 На участке вдоль пр. Ленинградского зарезервировано место для размещения ФОКа, также разработана его архитектурная концепция, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.

 Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на работы и сроки реализации проекта. Сдача комплекса намечена на 2026 год.

 Решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом, принятым по инициативе губернатора Александра Цыбульского, 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся.

 *Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Срок действия акции 19.11.24. Не является публичной офертой. Полные условия акции по тел.: 60-32-08. Застройщик ООО СЗ «ГАЛАКТИКА».  Многоквартирный жилой дом по адресу: город Архангельск, проспект Ленинградский. Кадастровый номер земельного участка: 29.22.050407.1293. 3 ЭТАП. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

18 ноябрь 10:40 | : Экономика

Главные новости


И собаки-то их любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Иван Воронцов: «Стараюсь, чтобы каждый мой день был прожит не зря»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (237)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20