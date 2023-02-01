На строительстве ЖК «Аквилон City Towers» в Архангельске смонтирован первый башенный кран

Напомним, что строительство жилого комплекса на пересечении ул. Поморской и пр. Обводный канал и продажи квартир в нем начались в ноябре прошлого года.

В настоящее время на стройплощадке завершено устройство котлована, устройство оснований и монтаж первого башенного крана, на 75% выполнено погружение основного объема свай фундамента.

Напомним, что в 2020 году, на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.

Застройщик выполнил расселение трех аварийных деревянных домов - все жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории также были выкуплены участки у частных лиц. Таким образом, на участке общей площадью порядка 1,8 га планируется построить жилой комплекс, состоящий из двух объектов. В нем предусмотрено встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое будет передано муниципалитету.

Группа «Аквилон» привлекла к проектированию нового жилого комплекса в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская - ул. Володарского известное архитектурное бюро MLA+. Это архитектурно-планировочная и консалтинговая компания разработала мастер-планы для Перми и центра Калининграда, для Москвы были выполнены проекты застройки Донецкой улицы и нового микрорайона «Домашний» в Марьино, бюро также участвовало в разработке плана реконструкции территории ЗИЛа.

Градостроительные решения предусматривают разновысотные дома, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Жилой комплекс общей площадью 31,9 тыс. кв. м будет состоять из 4-этажного и 16-этажного домов. Главные ценности концепции, которую архитекторы предложили для Архангельска, - это разнообразие, баланс между общественными и приватными территориями и соотношение с человеческим масштабом. Здания будут выполнены из схожих материалов - светло-серого и серо-коричневого кирпича, - но с применением разных архитектурных решений. В комплексе будут расположены самые разные жилые площади - от студий до больших трёхкомнатных квартир.

Одной из отличительных особенностей жилого комплекса станет двор - по оценкам авторов проекта, один из самых больших дворов в Архангельске. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими регламентами. Необходимо отметить, что застройка Группы «Аквилон» занимает только 20% общей площади квартала.

Что касается 1-й очереди – ЖК «Аквилон City», то это разновысотный 7-12-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м на 209 квартир в районе ул. Володарского, 67. В настоящее время на объекте завершается возведение стен 4-го этажа и ведется устройство перегородок 2-го этажа.

В действующем проекте планировки территории квартала, ограниченном ул. Поморская — пр. Обводный канал — ул. Серафимовича — пр. Советских космонавтов, предусмотрено место для размещения двух муниципальных детсадов на не менее чем 125 мест каждый. Необходимо подчеркнуть, что по информации администрации Архангельска, в радиусе от 300 до 500 метров, в квартале, ограниченном ул. Карла Либкнехта — пр. Новгородский — ул. Поморская — пр. Советских космонавтов предусмотрено размещение еще одного детсада на 140 мест. Таким образом, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях в данном микрорайоне составит 390 мест. В планах строительство пристройки к школе № 22 для размещения шести дополнительных классов. И еще одну школу муниципалитет планирует построить в переулке Водников.