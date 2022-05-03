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Группа Аквилон запускает в Архангельске проект в помощь нуждающимся

Впервые в регионе Группа Аквилон по соглашению с правительством Архангельской области в рамках нового инвестпроекта – строительства жилого комплекса на пр. Ленинградский, передаст более 100 квартир для предоставления нуждающимся.

На пресс-конференции с участием ведущих СМИ Поморья директор по развитию Группы Аквилон Андрей Четвериков сообщил, что в соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности» проекту компании на проспекте Ленинградский в Архангельске присвоен статус масштабного.  На участке в 3,48 гектара (между ЦВОС и сквером, который находится за границами строительства) будет построен разновысотный жилой комплекс площадью 47 тыс. квадратных метров. При этом предусматривается место для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса, а примерно 25% участка остается зоной санитарной охраны вдоль берега Северной Двины, которая будет благоустроена. В собственность региона будет передано около 3,3 тысячи квадратных метров (102 квартиры). Также Группа Аквилон построит все необходимые инженерные сети (в том числе и для ФОКа).

- Механизм масштабных инвестроектов, который работает в Архангельской области ,решает, сразу несколько задач. Во-первых, это комплексное освоение территорий по единой градостроительной концепции, во-вторых – это социальные обязательства, которые несут застройщики, в третьих – это мера поддержки отрасли, поскольку земельные участки предоставляются в аренду в упрощенном порядке. Сегодня бизнес готов брать на себя дополнительные обременения, в данном проекте это более 100 квартир, которые будут переданы региону для предоставления нуждающимся. Кроме того, преобразиться сама территория, которая сейчас заброшена. Уверен – проект станет украшением Архангельска, - сказал председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.

Концепцию нового проекта выполнило московское отделение компании МLA+. Это международная архитектурно-планировочная и консалтинговая фирма с 2012 года работает в России. У MLA+ много проектов по всему миру, в России компания разработала мастер-планы для Перми и центра Калининграда, для Москвы были выполнены проекты застройки Донецкой улицы и нового микрорайона «Домашний» в Марьино. Бюро также участвовало в разработке плана реконструкции ЗИЛа. Для Группы Аквилон компания подготовила концепцию ЖК «Аквилон City», который реализуется в Архангельске, и предусматривает помимо уже выполненного расселения аварийных домов, строительство и передачу безвозмездно муниципалитету детского сада на 125 мест.

Концепция жилого комплекса на пр. Ленинградский разработана с учетом преимуществ локации и требований градостроительных норм и регламентов.

- Архитектурное решение проектируемого жилого комплекса представляет собой композицию из трех объемов жилых домов. Два разновысотных блока, расположенных по Ленинградскому проспекту, образуют приватный двор. Третий блок расположен дальше от дороги и полностью раскрыт на воду. Благодаря данному решению, создается разнообразная среда с открытыми и закрытыми пространствами. Каждый блок имеет акцентные 16-ти этажные башни и низко этажную часть от 7 до 12 этажей, - рассказал директор компании МLA+ Алексей Стрекалов.

Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки, строгая регулярная сетка фасадов из кирпича, лаконично вписывается в городскую улицу. Также на проспект обращена 16-ти этажная башня, которая является запоминающейся доминантой с современным фасадом. К воде секции понижаются до 7 этажей, в кирпичную сетку фасада добавлены яркие элементы из кортена или аналогичного материала, которые напоминают всполохи заката. Отдельно стоящий корпус расположен дальше от магистрали. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины. Башня, расположенная ближе всего к воде, символизирует маяк, и является доминантой в панораме города. Колористическое решение фасадов отсылает к природе Поморья, натуральные серые и песочные тона, с вкраплением графитовых и терракотовых вставок органично вписываются в окружающую среду.

- Основная идея ландшафтной концепции – создание гармоничного благоустройства в диалоге с городом и природой с интересными местами для времяпровождения и разделением участка на общественную и приватные зоны. Общественная зона - это пешеходная часть вдоль по Ленинградскому проспекту. Полу-приватная зона - это променад между корпусами, ведущий на прогулочную набережную с пирсом. В зоне охраны расположен парк, деликатно интегрированный в естественную среду, все материалы и растения не нарушают природный баланс данной территории. Вдоль воды расположена прогулочная набережная с зоной пляжа, где можно наслаждаться яркими закатами. Благодаря перепаду рельефа, удалось спроектировать пирс со смотровой площадкой, который станет знаковым местом и точкой притяжения для жителей, - подчеркнула главный архитектор компании МLA+ Юлия Потехина.

Предусмотрены просторные дворы без доступа машин, с увлекательными площадками для детей и взрослых, зонами отдыха, местами для спортивных игр, ландшафтными элементами и разнообразными растениями. Несколько зон для парковки личных автомобилей по периметру участка, а также наличие подземной автостоянки, позволяют полностью исключить доступ личного транспорта на территорию дворов и парковой зоны. 

Общий объем инвестиций составит 2,35 миллиарда рублей, срок завершения строительства - 2027 год.

Напомним, что в рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, а также программы развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия Группа Аквилон инвестирует в Поморье более 10 млрд. рублей. Крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области более 200 квартиры для детей-сирот, построит два новых детских сада, парк и три сквера, а также кластер креативных индустрий. 

В прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

28 июль 16:09 | : Экономика

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