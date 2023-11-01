На 1-й очереди ЖК «Аквилон АКВАРТАЛ» в Архангельске выполнено погружение свай фундамента

Жилой комплекс на берегу Северной Двины, между ул. Октябрят и ул. Касаткиной, станет первым в столице Поморья с собственной газовой котельной.

На участке площадью 3,5 га на спроектированы разновысотные жилые дома площадью 47 тыс. кв. м, а также зарезервирован участок для физкультурно-оздоровительного комплекса. Здания возводятся за пределами тополиного сквера у ТРК «Макси» и зоны санитарной охраны ЦВОС.

В настоящее время на стройплощадке выполнено устройство котлована, шпунтовой стенки и погружение основного объема свай фундамента. Ведется подготовка к бетонированию ростверка и монтаж башенного крана.

Проект нового жилого квартала разработала архитектурно-градостроительная компания MLA+ из Москвы. Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки. Строгая регулярная сетка фасадов из кирпича лаконично вписывается в городскую улицу. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины.

Архитекторы учли и особенное отношение жителей Архангельска к зеленым насаждением, предусмотрено максимальное озеленение и сохранение естественного ландшафта вдоль реки.

Главной особенностью нового жилого квартала станет его газификация. Для обеспечения теплоснабжения жилого комплекса проект предусматривает строительство современной автоматизированной газовой котельной мощностью 6,4 мВт. Для подключения котельной по соглашению с ООО «Газпром Газораспределение Архангельск» предусматривается строительство сетей газоснабжение протяженностью порядка 750 м от пр. Московский вдоль ул. Октябрят до участка жилого комплекса. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в проект газификации составит около 70 млн рублей.

- Современные технологии и инженерные проектные решения, позволяют делать индивидуальные газовые котельные для отдельных жилых домов, в том числе и многоквартирных жилых комплексов. С прокладкой в Архангельске разводящих газопроводов появилась возможность использовать природный газ для нужд отопления и горячего водоснабжения. Такие варианты по использованию природного газа Группа Аквилон рассматривает и для других своих перспективных объектов, - рассказал генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.

Переход на газ позволит на 45% снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления. Таким образом, горячее водоснабжение в доме не будет отключено во время общегородских гидравлических испытаний, а начало отопительного сезона зависит от решения собственников.

Проект будет реализован по всем стандартам Группы Аквилон, которые уже стали привычными для горожан: двор без машин, «разумные метры», детские площадки, зона для воркаута, места для отдыха, подземный и гостевой паркинги. По сути, проект Группы Аквилон вдохнет жизнь в депрессивный уголок между Северной Двиной и Ленинградским проспектом. Новый жилой квартал включает и помещения общественно-делового назначения на первых этажах зданий. Локация предусматривает выход к реке и хорошую транспортную развязку.

Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на ход работ и сроки реализации проекта. Сдача комплекса намечена на 2026 год.

Напомним, что решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом, принятым по инициативе губернатора Александра Цыбульского, 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся. И это далеко не единственная социальная нагрузка, которую взяла на себя Группа Аквилон в регионе.

Квартал на Ленинградском проспекте - один из четырех масштабных инвестиционных проектов, которые Группа Аквилон реализует в Поморье. Два из них находятся в Северодвинске: это ЖК «Квартал 100» и ЖК «Аквилон NEO». И еще два - в Архангельске: помимо ЖК «АКВАртал», это ЖК «АквилонRosa» на ул. Нагорной.

Кстати на участке вдоль пр. Ленинградский зарезервировано место для размещения ФОКа, также разработана его архитектурная концепции, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.

В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья - 1705 квартир. Все они приобретены северянами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и сквер, расселяет более 30 аварийных домов, передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



