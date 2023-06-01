Группа Аквилон строит первый в Архангельске газифицированный жилой комплекс

ЖК «Аквилон АКВАРТАЛ» станет первым жилым комплексом в столице Поморья с собственной газовой котельной. Администрацией города выдано разрешение на строительство. Тема догазификации региона особо актуальна в связи с сегодняшним визитом в столицу Поморья Андрея Турчака, именно этот вопрос будет приоритетным на официальных встречах.

Жилой комплекс разместится на берегу Северной Двины, между ул. Октябрят и ул. Касаткиной, за пределами тополиного сквера у ТРК «Макси» и зоны санитарной охраны ЦВОС. На участке площадью 3,5 га на спроектированы разновысотные жилые дома площадью 47 тыс. кв. м, а также зарезервирован участок для физкультурно-оздоровительного комплекса.

Главной особенностью нового жилого квартала станет его газификация. Для обеспечения теплоснабжения жилого комплекса проект предусматривает строительство современной автоматизированной газовой котельной мощностью 6,4 мВт. Для подключения котельной по соглашению с ООО «Газпром Газораспределение Архангельск» предусматривается строительство сетей газоснабжение протяженностью порядка 750 м от пр. Московский вдоль ул. Октябрят до участка жилого комплекса. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в проект газификации составит около 70 млн рублей.

- С прокладкой в Архангельске разводящих газопроводов появилась возможность использовать природный газ для нужд отопления и горячего водоснабжения. Современные технологии и инженерные проектные решения, позволяют делать индивидуальные газовые котельные для отдельных жилых домов, в том числе и многоквартирных жилых комплексов. Такие варианты по использованию природного газа Группа Аквилон рассматривает и для других своих перспективных объектов, - отметил председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.

Переход на газ позволит на 45% снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления. Таким образом, горячее водоснабжение в доме не будет отключено во время общегородских гидравлических испытаний, а начало отопительного сезона зависит от решения собственников.

Проект нового жилого квартала разработала архитектурно-градостроительная компания MLA+ из Москвы. Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки. Строгая регулярная сетка фасадов из кирпича лаконично вписывается в городскую улицу. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины.

Архитекторы учли и особенное отношение жителей Архангельска к зеленым насаждением, предусмотрено максимальное озеленение и сохранение естественного ландшафта вдоль реки.

Проект будет реализован по всем стандартам Группы Аквилон, которые уже стали привычными для горожан: двор без машин, «разумные метры», детские площадки, зона для воркаута, места для отдыха, подземный и гостевой паркинги. По сути, проект Группы Аквилон вдохнет жизнь в депрессивный уголок между Северной Двиной и Ленинградским проспектом. Новый жилой квартал включает и помещения общественно-делового назначения на первых этажах зданий. Локация предусматривает выход к реке и хорошую транспортную развязку.

Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на ход работ и сроки реализации проекта. Сдача комплекса намечена на 2026 год.

Напомним, что решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом, принятым по инициативе губернатора Александра Цыбульского, 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся. И это далеко не единственная социальная нагрузка, которую взяла на себя Группа Аквилон в регионе.

Квартал на Ленинградском проспекте - один из четырех масштабных инвестиционных проектов, которые Группа Аквилон реализует в Поморье. Два из них находятся в Северодвинске: это ЖК «Квартал 100» и ЖК «Аквилон NEO». И еще два - в Архангельске: помимо ЖК «АКВАртал», это ЖК «АквилонRosa» на ул. Нагорной.

Кстати на участке вдоль пр. Ленинградский зарезервировано место для размещения ФОКа, также разработана его архитектурная концепции, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.

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