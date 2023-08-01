Группа Аквилон презентует новый масштабный инвестпроект в Архангельске

8 августа стартуют продажи нового жилого комплекса «Аквилон АКВАРТАЛ» на пр. Ленинградский. Администрацией столицы Поморья выдано разрешение на строительство.

Жилой комплекс разместится на берегу Северной Двины, между сквером у ТРК «Макси», рядом с Центральными водоочистными сооружениями, за пределами зоны санитарной охраны. На участке площадью 3,5 га спроектированы разновысотные дома площадью 47 тыс. кв. м. Это первый проект жилого комплекса в Архангельске с собственной газовой котельной, что позволит на 45% снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления.

Решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся. И это далеко не единственная социальная нагрузка, которую взяла на себя Группа Аквилон.

Проект нового жилого квартала разработала архитектурно-градостроительная компания MLA+ из Москвы. Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки. Строгая регулярная сетка фасадов из кирпича лаконично вписывается в городскую улицу. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины.

Архитекторы учли и особенное отношение жителей Архангельска к зеленым насаждением. В ходе реализации проекта все ценные деревья сохранят: жилой комплекс расположится на месте частных бесхозных строений, которые девелопер выкупил у собственников. По сути, проект Группы Аквилон вдохнет жизнь в депрессивный уголок между Северной Двиной и Ленинградским проспектом. Новый жилой квартал включает и помещения общественно-делового назначения на первых этажах зданий. Локация предусматривает выход к реке и хорошую транспортную развязку.

Проект будет реализован по всем стандартам Группы Аквилон, которые уже стали привычными для горожан: двор без машин, «разумные метры», детские площадки, зона для воркаута, места для отдыха, подземный и гостевой паркинги.

Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на ход работ и сроки реализации проекта. Сдача комплекса намечена на 2026 год.

Квартал на Ленинградском проспекте - один из четырех масштабных инвестиционных проектов, которые Группа Аквилон реализует в Поморье. Два из них находятся в Северодвинске: это ЖК «Квартал 100» и ЖК «Аквилон NEO». И еще два — в Архангельске: помимо ЖК «АКВАртал», это ЖК «АквилонRosa» на ул. Нагорной.

Кстати на участке вдоль пр. Ленинградский зарезервировано место для размещения ФОКа, также разработана его архитектурная концепции, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.

Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки проведения акции с 08.08.2023 года. Подробности можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Застройщик ООО СЗ «Галактика». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru



