Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа Аквилон презентует новый масштабный инвестпроект в Архангельске

8 августа стартуют продажи нового жилого комплекса «Аквилон АКВАРТАЛ» на пр. Ленинградский. Администрацией столицы Поморья выдано разрешение на строительство.

Жилой комплекс разместится на берегу Северной Двины, между сквером у ТРК «Макси», рядом с Центральными водоочистными сооружениями, за пределами зоны санитарной охраны. На участке площадью 3,5 га спроектированы разновысотные дома площадью 47 тыс. кв. м. Это первый проект жилого комплекса в Архангельске с собственной газовой котельной, что позволит на 45% снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления.

Решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся. И это далеко не единственная социальная нагрузка, которую взяла на себя Группа Аквилон.

 Проект нового жилого квартала разработала архитектурно-градостроительная компания MLA+ из Москвы. Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки. Строгая регулярная сетка фасадов из кирпича лаконично вписывается в городскую улицу. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины. 

Архитекторы учли и особенное отношение жителей Архангельска к зеленым насаждением. В ходе реализации проекта все ценные деревья сохранят: жилой комплекс расположится на месте частных бесхозных строений, которые девелопер выкупил у собственников. По сути, проект Группы Аквилон вдохнет жизнь в депрессивный уголок между Северной Двиной и Ленинградским проспектом. Новый жилой квартал включает и помещения общественно-делового назначения на первых этажах зданий. Локация предусматривает выход к реке и хорошую транспортную развязку.

Проект будет реализован по всем стандартам Группы Аквилон, которые уже стали привычными для горожан: двор без машин, «разумные метры», детские площадки, зона для воркаута, места для отдыха, подземный и гостевой паркинги. 

Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на ход работ и сроки реализации проекта. Сдача комплекса намечена на 2026 год.

Квартал на Ленинградском проспекте - один из четырех масштабных инвестиционных проектов, которые Группа Аквилон реализует в Поморье. Два из них находятся в Северодвинске: это ЖК «Квартал 100» и ЖК «Аквилон NEO». И еще два — в Архангельске: помимо ЖК «АКВАртал», это ЖК «АквилонRosa» на ул. Нагорной.

Кстати на участке вдоль пр. Ленинградский зарезервировано место для размещения ФОКа, также разработана его архитектурная концепции, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.

Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки проведения акции с 08.08.2023 года. Подробности можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Застройщик ООО СЗ «Галактика». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru


07 август 08:27 | : Экономика

Главные новости


Фальшивая принципиальность. Как архангельский либерал обслуживает КПРФ
Чиновники Архангельской области положили болт на проект «Чистая вода»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (72)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20