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На полях Архангельской области некому убирать урожай

В конце года принято подводить итоги в сфере сельского хозяйства и АПК.  Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты-аграрии являются самыми востребованными и дефицитными и какие зарплаты им предлагали в этом году.

Сельское хозяйство в России вошло в топ-10 профобластей с наиболее высоким дефицитом кадров за сентябрь с hh.индексом 3,2 резюме на вакансию при нормальном диапазоне конкуренции от 4 до 8, который говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов – у работодателей. В целом по итогам октября профобласть сельского хозяйства была подвержена кадровому голоду не менее, чем в 55 регионах страны, в том числе и в Архангельской области.  

 Предложения и зарплаты растут

Спрос на специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе, растет из года в год. Например, с за 10 месяцев 2024 года российские предприятия и компании АПК опубликовали на hh.ru более 238 тыс. вакансий. Это на 10% больше, чем в 2023 году. В Архангельской области с начала года искали около 1100 специалистов для работы в сельском хозяйстве

Уровень медианной предлагаемой заработной платы для соискателей-аграриев в этом году в целом по РФ составляет 101 700 руб. в целом по стране, годом ранее – 84 900 рублей. В Архангельской же области доход у аграриев остался на уровне 100,5 тыс. рублей. Одни из самых высоких зарплат в местном сельском хозяйстве можно найти в вакансии для ветеринарного врача (от 100 000 ₽ на руки) и заведующего лабораторией (от 45 тыс. рублей).  

Рост зарплат для работников сельского хозяйства объясняется нехваткой специалистов (в первую очередь тех, кто умеет работать с техникой) и стремлением привлечь их конкурентной зарплатой, а также тем, что для АПК характерны высокая доля сезонной работы и, соответственно, высокие доходы в период выращивания и сборки урожая

«Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в сельском хозяйстве. Это обусловлено как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является как раз сезонность найма и необходимость искать другую работу/подработку зимой. Среди других причин можно назвать нехватку квалифицированных специалистов и невысокую популярность отрасли АПК в целом по сравнению со многими другими отраслями» комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. 

 Кто нужен в АПК

В топ-10 самых востребованных специальностей в сельском хозяйстве в сентябре вошли: менеджер по продажам/по работе с клиентами, водитель, разнорабочий, агроном, сервисный инженер/инженер-механик, оператор производственной линии, бухгалтер, ветеринарный врач, слесарь/ сантехник, машинист, технолог.  

Одними из самых востребованных и в то же время дефицитных специалистов являются агрономы и ветврачи, hh.индекс по ним в целом по стране сейчас равен 2,9 и 3 резюме на вакансию соответственно. Зарплата агронома в среднем по России в этом году – 77 200 рублей, что на 17% больше, чем в 2023. У ветврачей медианная зарплата сейчас составляет 63 800 рублей и это на 13% больше, чем годом ранее. 

«Также остро требуются разнорабочие и здесь АПК конкурирует с большим количеством других отраслей, например, с девелоперами, производственниками, именно за этих «универсальных солдат». Раньше агрокомпании активно приглашали мигрантов, а также местных соискателей для уборки сельскохозяйственных культур, сейчас эти потоки практически иссякли», добавляет спикер. 

07 ноябрь 08:43 | : Экономика / Скандалы

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