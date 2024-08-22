Средняя зарплата архангельского врача достигла 100 000 рублей

7 октября в России и мире отмечают Международный день врача. Специально к празднику аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах страны врачам предлагают наиболее высокие зарплаты, а также где этих специалистов острее всего не хватает.

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в целом в 3 квартале 2024 года составила 93 800 руб. Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны, причем лидирует Сахалинская область – здесь работодатели готовы платить врачам 151 900 руб. Также в топ-5 вошли Чеченская республика (150 000 руб.), Республика Саха (135 100 руб.), Ямало-Ненецкий АО (129 800 руб.) и Москва (129 600 руб.). При этом в Архангельской области средний доход врача за год вырос на 11% до 100 000 тыс. рублей.

Наибольшее число предложений о работе для врачей, по данным за 3 квартал 2024, было открыто в Москва – 15,6% от всех подобных вакансий в России. Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8% или почти 6 тыс. вакансий для врачей), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%). Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%). В Архангельской области с начала года искали более 1,2 тыс. врачей. Добавим, что в целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий врачей.

Эти специалисты, как правило, попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, если на одну вакансию врача по стране в целом приходится 1,5 активных резюме, то в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области – всего по 0,2 резюме. На сегодняшний день количество вакансий врачей превышает количество резюме в 41 регионе России. Крайне острой нехваткой, помимо уже названных субъектов, отличаются сразу несколько регионов СЗФО Вологодская область и Архангельская область (по 0,3 резюме на вакансию), Республика Коми и Мурманская область (по 0,4). Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует.

(фото с https://kostroma.mk.ru)