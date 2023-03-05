Зарплата архангельских таксистов перевалила за сотню тысяч

В преддверии профессионального праздника, Дня водителя такси, который отмечают ежегодно 22 марта, эксперты hh.ru проанализировали потребность работодателей и соискателей Архангельской области в транспортной сфере и выяснили, насколько популярна профессия водителя такси, какие зарплаты ожидают соискатели, сколько готовы платить работодатели, а также какие есть требования к работникам.

По данным за март профессиональная сфера «Транспорт, логистика» в Архангельской области занимает пятое место среди профсфер по количеству размещённых вакансий и спросу на новый персонал – работодатели разместили более 400 вакансий, их них на водителей такси приходится порядка 10% предложений о работе. При этом на одно предложение о работе могут откликаться лишь 2-3 кандидата (при комфортном для работодателей и соискателей уровне в 6-7 резюме на вакансию). Если говорить о требованиях к соискателям на вакансии водителей такси, то чаще всего работодатели рассматривают соискателей без аварийного опыта, со стажем вождения не менее 1-2 лет, на частичную занятость с гибким или сменным рабочим графиком.

Предлагаемые зарплаты

За последний год работодатели России опубликовали около 3,5 тысяч вакансий для водителей такси. С начала года по стране опубликовано более тысячи таких вакансий. В пятерку лидеров по спросу на водителей такси вошли: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край. Средняя предлагаемая в России зарплата в вакансиях для водителей такси в 2023 году выросла на 5 000 рублей относительно прошлого года и составила 85 000 рублей. Работодатели Архангельской области предлагают водителям такси зарплату до 112 000 рублей, что выше, чем в целом по стране.