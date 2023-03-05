Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зарплата архангельских таксистов перевалила за сотню тысяч

В преддверии профессионального праздника, Дня водителя такси, который отмечают ежегодно 22 марта, эксперты hh.ru проанализировали потребность работодателей и соискателей Архангельской области в транспортной сфере и выяснили, насколько популярна профессия водителя такси, какие зарплаты ожидают соискатели, сколько готовы платить работодатели, а также какие есть требования к работникам. 

  По данным за март профессиональная сфера «Транспорт, логистика» в Архангельской области занимает пятое место среди профсфер по количеству размещённых вакансий и спросу на новый персонал – работодатели разместили более 400 вакансий, их них на водителей такси приходится порядка 10% предложений о работе. При этом на одно предложение о работе могут откликаться лишь 2-3 кандидата (при комфортном для работодателей и соискателей уровне в 6-7 резюме на вакансию). Если говорить о требованиях к соискателям на вакансии водителей такси, то чаще всего работодатели рассматривают соискателей без аварийного опыта, со стажем вождения не менее 1-2 лет, на частичную занятость с гибким или сменным рабочим графиком.

Предлагаемые зарплаты

За последний год работодатели России опубликовали около 3,5 тысяч вакансий для водителей такси. С начала года по стране опубликовано более тысячи таких вакансий. В пятерку лидеров по спросу на водителей такси вошли: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край. Средняя предлагаемая в России зарплата в вакансиях для водителей такси в 2023 году выросла на 5 000 рублей относительно прошлого года и составила 85 000 рублей. Работодатели Архангельской области предлагают водителям такси зарплату до 112 000 рублей, что выше, чем в целом по стране. 

22 март 08:29 | : Экономика

Главные новости


Скользко. Коммунистический десант в Архангельске глазами наблюдателя
С новым кодом, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (240)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20