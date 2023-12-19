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Каждый пятый архангелогородец вынужден искать подработку

За год число архангелогородцев, имеющих дополнительную работу, не изменилось: подработки имеют 22% опрошенных. Причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (24%). Среди удаленщиков 29% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди трудящихся на территории работодателя, — 22%.

 На подработки 60% респондентов тратят менее 10 часов в неделю, каждый четвертый уделяет дополнительной работе от 10 до 20 часов (25%), еще 15% уделяют подработке более 20 часов в неделю.

 Каждому третьему подработки приносят от 10 до 30% общего дохода. По оценкам 36% респондентов, доход от подработки составляет менее 10% их общего дохода. 18% зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 13% опрошенных — более 50% от общего дохода.

 Работающие дистанционно тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто трудится на территории работодателя.

23 январь 07:41 | : Экономика

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