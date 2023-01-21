Генеральная прокуратура РФ услышала чаяния поморской общественности

Сегодня, 16 февраля 2023 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках визита в Архангельскую область по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова провел рабочую встречу с представителями общественных организаций региона.

В мероприятии участвовали прокурор области Николай Хлустиков, председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, региональные министры труда, занятости и социального развития, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, руководители общественных организаций социальной, экологической направленности и предпринимательского сообщества.

Открывая рабочую встречу, Алексей Захаров отметил, что взаимодействие с общественностью рассматривается прокуратурой как неотъемлемая часть системы профилактики правонарушений, которая позволяет проводить обширный мониторинг состояния законности в различных сферах, устранять пробелы в правовом регулировании, помогает в организации конкретных проверок и принятии наиболее эффективных мер прокурорского реагирования. «Цель нашего мероприятия – услышать от вас, как представителей общественности, ваше видение существующих в области проблем, упущениях в работе органов власти и местного самоуправления», – подчеркнул заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.

В ходе обсуждения участники встречи рассказали об имеющихся недостатках при реализации реформы системы обращения с коммунальными отходами, обеспечении инвалидов лекарственными препаратами, средствами реабилитации, транспортной доступностью, а также населения качественной питьевой водой.

В завершении встречи заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров подчеркнул, что органы прокуратуры обеспечат надзорное сопровождение реализации региональными органами власти необходимых мероприятий для решения озвученных вопросов, выстраивая при этом на системной основе взаимодействие с представителями общественности и населением.