Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области выросла зарплата инженеров-механиков

В конце октября каждого года профессиональный праздник отмечают инженеры-механики. Специально к этой дате аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, в каких регионах страны сложилась наибольшая потребность в этих специалистах, и сколько они могут зарабатывать сейчас. 

  

В третьем квартале 2024 года в российские работодатели открыли 30,9 тыс. вакансий для инженеров-механиков. Самая высокая потребность в этих специалистах сложилась в Москве (13% от всех подобных вакансий в РФ), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), а также в Свердловской и Новосибирской областях, республике Татарстан и Ростовской области (по 3%).

В Архангельской области с начала года работодатели искали более 300 новых инженеров-механиков. Параллельно выраженному спросу поднялись и предлагаемые зарплаты. Так, в регионе средняя зарплата инженера-механика выросла на 10,3 тыс. рублей до 80 тыс.  

Медиана зарплатных предложений для сервисных инженеров и инженеров-механиков составила в России 85 700 рублей, при этом в самых «дорогих» вакансиях уровень оплаты достигает до полумиллиона рублей. (см. подборку ниже) На наиболее высокие заработные платы инженеры-механики сейчас могут рассчитывать в Забайкальском крае (122 500 руб. в среднем), Ямало-Ненецком АО (120 000 руб.), Амурской области (118 300 руб.), Якутии (116 600 руб.), Бурятии (115 000 руб.), Москве (103 800 руб.), Иркутской области (102 600 руб.), Ханты-Мансийский АО и Хабаровском крае (по 100 000 руб.), а также в Красноярском крае (97 500 руб.). 

Уровень конкуренции за рабочие места среди инженеров-механиков на начало октября составил 4,9 резюме на вакансию, что говорит о достаточности этих специалистов на рынке труда (нормой считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию).

Добавим также, что проведенный в этом году опрос hh.ru показал, что профессия инженера-механика находится на первом месте среди наиболее престижных рабочих профессий, по мнению россиян. 

Топ наиболее высокооплачиваемых предложений для инженеров-механиков и сервисных инженеров в России

  1. Сервисный инженер по ремонту ДВС, от 552 000 ₽ до вычета налогов;
  2. Механик по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, от 480 000 ₽ на руки;
  3. Сервисный инженер, 500 000 ₽ на руки;
  4. Сервисный инженер (буровые установки), 495 000 ₽ на руки;
  5. Механик /старший механик, от 454 000 до 495 800 ₽ на руки; 
  6. Сервисный инженер, от 350 000 до 555 000 ₽ на руки;
  7. Инженер – наладчик, от 360 000 ₽ до вычета налогов;
  8. Главный механик обогатительной фабрики, от 330 000 ₽ до вычета налогов;
  9. Сервисный инженер, до 420 000 ₽ на руки; 
  10. Сервисный инженер (ПГР/ китайская спецтехника, Epiroc, Normet, Sandvik, Caterpillar) от 300 000 до 400 000 ₽ на руки. 
31 октябрь 09:27 | : Экономика

Главные новости


К супрематизму
Сны Степана Писахова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20