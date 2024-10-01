В Архангельской области выросла зарплата инженеров-механиков

В конце октября каждого года профессиональный праздник отмечают инженеры-механики. Специально к этой дате аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, в каких регионах страны сложилась наибольшая потребность в этих специалистах, и сколько они могут зарабатывать сейчас.

В третьем квартале 2024 года в российские работодатели открыли 30,9 тыс. вакансий для инженеров-механиков. Самая высокая потребность в этих специалистах сложилась в Москве (13% от всех подобных вакансий в РФ), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), а также в Свердловской и Новосибирской областях, республике Татарстан и Ростовской области (по 3%).

В Архангельской области с начала года работодатели искали более 300 новых инженеров-механиков. Параллельно выраженному спросу поднялись и предлагаемые зарплаты. Так, в регионе средняя зарплата инженера-механика выросла на 10,3 тыс. рублей до 80 тыс.

Медиана зарплатных предложений для сервисных инженеров и инженеров-механиков составила в России 85 700 рублей, при этом в самых «дорогих» вакансиях уровень оплаты достигает до полумиллиона рублей. (см. подборку ниже) На наиболее высокие заработные платы инженеры-механики сейчас могут рассчитывать в Забайкальском крае (122 500 руб. в среднем), Ямало-Ненецком АО (120 000 руб.), Амурской области (118 300 руб.), Якутии (116 600 руб.), Бурятии (115 000 руб.), Москве (103 800 руб.), Иркутской области (102 600 руб.), Ханты-Мансийский АО и Хабаровском крае (по 100 000 руб.), а также в Красноярском крае (97 500 руб.).

Уровень конкуренции за рабочие места среди инженеров-механиков на начало октября составил 4,9 резюме на вакансию, что говорит о достаточности этих специалистов на рынке труда (нормой считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию).

Добавим также, что проведенный в этом году опрос hh.ru показал, что профессия инженера-механика находится на первом месте среди наиболее престижных рабочих профессий, по мнению россиян.

Топ наиболее высокооплачиваемых предложений для инженеров-механиков и сервисных инженеров в России