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В Архангельской области резко выросли зарплаты инженеров-механиков

В начале 2023 года служба исследований hh.ru выяснила у работодателей топ-10 категорий персонала, численность которых будет увеличена в этом году. По итогам 11 месяцев видно, что представители производственного персонала остаются лидерами по спросу у компаний. Яркий пример тому – инженеры-механики, потребность в которых на 46% превышает прошлогодние показатели, а зарплаты выросли более чем на 10 000 рублей.  

 

Опрос 2023 года показывает, что лидером по поиску и найму у работодателей должен был стать производственный линейный персонал – так ответила каждая вторая (50%) компания. Аналитика за десять месяцев показывает, что работодатели придерживались намеченных планов. Так, только для инженеров-механиков в этом году было размещено более 7800 вакансий (+46% год к году) в целом по РФ.

Регионами-лидерами, где инженеров-механиков чаще всего ищут работодатели сейчас являются Москва и область, Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Свердловская область. В частности, в Архангельской области потребность в инженерах-механиках тоже есть: около 20 вакансий, что на 27% больше, чем в 2022 году. Всего же бизнес на Северо-Западе страны увеличил число вакансий для таких специалистов за год на 43%. 

Параллельно росту спроса на инженеров-механиков выросла и предлагаемая зарплата. В целом по стране рост составил более 10 тыс. руб. (с 70 тыс. до 80, 4 тыс.). Диапазон зарплат для данных работников в Архангельской области от 68 966 до 172 414, при этом в прошлом году компании предлагали зарплату ниже от 68 966 до 103 448. 

В погоне за кадрами работодатели становятся всё более демократичными и предлагают более гибкие форматы и условия работы. Например, за год увеличилось число предложений о работе с удаленным форматом работы (рост в 7 раз). Компании продолжают наращивать объём вахтовых вакансий (+70% за год). 

Активней всего размещали вакансии и искали инженеров-механиков по сравнению с 2022 годом работодатели из ИТ-сферы (+291%), лесной промышленности (+107%), из области перевозок (+106%), а также сельского хозяйства (+100% новых вакансий). 

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для инженеров-механиков, Россия:

05 декабрь 08:11 | : Экономика

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