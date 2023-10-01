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До 150 000. В Архангельской области растет зарплата водителей

В преддверии Дня работника автомобильного транспорта аналитики hh.ru выяснили, насколько высок спрос на автомобилистов, как сильно изменились зарплаты с начала года, а также где водители смогут найти работу быстрее всего. 

 С января по октябрь 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 400 тыс. вакансий для водителей. Это превышает прошлогодние показатели на 53%. 

 География спроса

Наибольшая потребность в данных специалистах, судя по числу вакансий, держится в Москве (более 42 тыс. вакансий, что на 33% больше потребности 2022 года), в Московской области (более 38 тыс.) и Петербурге (почти 22 тыс. вакансий, прост спроса на 34% за год). 

 В регионах СЗФО бизнес разместил более 41 тыс. вакансий. Это также на 43% выше того количества вакансий, которое было размещено местным бизнесом в 2022 году. Сильнее всего год к году спрос на водителей вырос у работодателей из Ненецкого АО (+129% вакансий), а также у бизнеса из Ленобласти (+77% новых вакансий для водителей за год), Вологодской и Псковской области (по +61% в каждом регионе).  

 Зарплаты в целом по сфере растут 

Согласно сервису hh.ru «Люди в цифрах», медианная зарплата в 2023 году в вакансиях для водителей достигла 103 000 рублей, что на 28 700 больше, чем в 2022. Работодатели СЗФО также предлагают достаточно высокий доход соискателям на позиции водителей. Так, в НАО зарплатный диапазон от 126 тыс. до 183 тыс. рублей, в Петербурге от 68 тыс. до 137 тыс.  

Динамика вакансий и диапазон зарплат в вакансиях для водителей, СЗФО, осень 2023: 

Регион СЗФО

динамика вакансий за год

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)

Санкт-Петербург

34%

68 966 - 137 931

Ленинградская область

77%

58 500 - 137 931

Вологодская область

61%

51 724 - 138 000

Мурманская область

40%

63 218 - 146 000

Калининградская область

39%

45 977 - 126 437

Архангельская область

52%

63 109 - 149 425

Республика Коми

43%

68 966 - 150 000

Республика Карелия

45%

68 966 - 149 425

Новгородская область

56%

63 000 - 149 425

Псковская область

61%

54 023 - 150 000

Ненецкий АО

129%

126 437 - 183 908

По данным другого агрегатора, средняя зарплата водителей в Архангельске в 2023 году выросла до 89 066 рублей в месяц.

28 октябрь 10:00 | : Экономика

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