До 150 000. В Архангельской области растет зарплата водителей

В преддверии Дня работника автомобильного транспорта аналитики hh.ru выяснили, насколько высок спрос на автомобилистов, как сильно изменились зарплаты с начала года, а также где водители смогут найти работу быстрее всего.

С января по октябрь 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 400 тыс. вакансий для водителей. Это превышает прошлогодние показатели на 53%.

География спроса

Наибольшая потребность в данных специалистах, судя по числу вакансий, держится в Москве (более 42 тыс. вакансий, что на 33% больше потребности 2022 года), в Московской области (более 38 тыс.) и Петербурге (почти 22 тыс. вакансий, прост спроса на 34% за год).

В регионах СЗФО бизнес разместил более 41 тыс. вакансий. Это также на 43% выше того количества вакансий, которое было размещено местным бизнесом в 2022 году. Сильнее всего год к году спрос на водителей вырос у работодателей из Ненецкого АО (+129% вакансий), а также у бизнеса из Ленобласти (+77% новых вакансий для водителей за год), Вологодской и Псковской области (по +61% в каждом регионе).

Зарплаты в целом по сфере растут

Согласно сервису hh.ru «Люди в цифрах», медианная зарплата в 2023 году в вакансиях для водителей достигла 103 000 рублей, что на 28 700 больше, чем в 2022. Работодатели СЗФО также предлагают достаточно высокий доход соискателям на позиции водителей. Так, в НАО зарплатный диапазон от 126 тыс. до 183 тыс. рублей, в Петербурге от 68 тыс. до 137 тыс.

Динамика вакансий и диапазон зарплат в вакансиях для водителей, СЗФО, осень 2023:

Регион СЗФО динамика вакансий за год Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) Санкт-Петербург 34% 68 966 - 137 931 Ленинградская область 77% 58 500 - 137 931 Вологодская область 61% 51 724 - 138 000 Мурманская область 40% 63 218 - 146 000 Калининградская область 39% 45 977 - 126 437 Архангельская область 52% 63 109 - 149 425 Республика Коми 43% 68 966 - 150 000 Республика Карелия 45% 68 966 - 149 425 Новгородская область 56% 63 000 - 149 425 Псковская область 61% 54 023 - 150 000 Ненецкий АО 129% 126 437 - 183 908

По данным другого агрегатора, средняя зарплата водителей в Архангельске в 2023 году выросла до 89 066 рублей в месяц.