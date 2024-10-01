В Архангельске продолжают падать цены на вторичное жилье

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за октябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, средняя стоимость составила 134 000 р.

В Архангельске в октябре цены на готовое жилье сократились на 0,8% (до 133 000 р/кв.м). За последний месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе сократилось на 2,9%. Средняя площадь выставленной на продажу готовой квартиры осталась в прежнем значении – 48 кв.м, а средняя полная стоимость снизилась на 1,2% и составила 4,9 млн рублей.

«В октябре рынок готового жилья продолжает стагнировать, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Важным фактором ценообразования были ожидания итогов октябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября поднял базовую ставку до 21%. Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти».