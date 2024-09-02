Квадратный метр в новостройках Архангельска пополз вверх

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа цены на новостройки в миллионниках России снизились в среднем на 0,2%. В среднем за сентябрь в российских мегаполисах цена квадратного метра в новостройках опустились чуть ниже 166 000 р/кв.м, что говорит о начале ожидаемого ранее тренда.

При этом в половине крупнейших городов зафиксировано снижение или стагнация медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены опустились в Воронеже (-2,3%), Нижнем Новгороде (-1,9%), Москве (-1,5%), Красноярске (-1,2%) и Уфе (-0,8%).

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Архангельска в сентябре выросла на 1,5% и составила 144 000 рублей. Количество доступных предложений на рынке новостроек города увеличилось на 3,1%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Архангельска в сентябре составила 6,6 млн рублей, а средняя площадь – 43,5 кв.м.

(фото с https://irkutsk.domclick.ru)