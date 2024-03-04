Рост цен на вторичное жилье в Архангельске обогнал города-миллионники

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, рост цен на вторичное жилье в крупнейших российских городах начал замедляться: в среднем за май “вторичка” в миллионниках прибавила к цене незначительные 0,2%, в то время как в апреле этот рост составлял 0,7%. Аналогичная картина наблюдается и в горизонте года: в мае 2024 г относительно мая 2023 г рост цен на готовое жилье в городах-миллионниках составил 13,8%, однако в предыдущем месяце (апрель 2024 к апрелю 2023) этот показатель был выше и составлял 14%. В мае во всех миллионниках, кроме Ростова-на-Дону, колебание цены на рынке готового жилья составило не более 1%.

За последний месяц стоимость вторичного жилья в Архангельске выросла на 1,7%, достигнув 108 000 рублей за квадратный метр. При этом за последний год (относительно мая 2023 года) вторичное жилье в городе подорожало на 10,9%. Средняя полная цена вторичной квартиры в Архангельске составила в мае 4,9 млн рублей.

“Относительно прошлого месяца объем предложений на вторичном рынке стагнирует (-0,2% по всем городам-миллионникам), - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, - Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов, а также удлинением цикла сделки на вторичном рынке: сейчас вторичная квартира продается в среднем на три месяца дольше, чем год назад”.

Топ-5 миллионников-лидеров по стоимости квадратного метра вторичной недвижимости относительно прошлого месяца не изменился: его все так же составляют Москва (332 000 р, -0,1% за месяц), Санкт-Петербург (202 000 р, +0,3%), Казань (163 000 р, +0,8%), Нижний Новгород (128 000р, +0,5%) и Красноярск (117 000, +0,2%).