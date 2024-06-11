В Архангельске тротуар за 18,5 млн рублей не выдержал полгода эксплуатации.

В Народный фронт обратились жители посёлка Лесная речка с просьбой проверить тротуар на Лахтинском шоссе, капитально отремонтированный за 18 миллионов 436 тысяч рублей, выделенных из городского бюджета.

Объект сдали в декабре 2023 года. Заказчиком работ выступил департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска, подрядчиком – ЗАО «АГСУМ».

Эксперты НФ выехали на место и убедились в некачественном исполнении контракта.

Асфальт идёт волнами из-за просевшего полотна, плитки для слабовидящих разбиты, выломаны или уложены вкривь-вкось, бордюрный камень выпадает, осыпается, а в некоторых местах между ним и асфальтом появились зазоры толщиной в сантиметр. На спусках с пешеходных дорожек – сколы и трещины, а на искусственном заезде к школе № 93 – вмятые плитки и выломанные деревья, мешающие транспорту и пешеходам.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники требуют провести претензионную работу с подрядчиком и заставить его устранить все выявленные дефекты.

P.S. Финансовая отчетность «АГСУМ» за 2023 год (из открытых источников):

Выручка понизилась до 261,8 млн руб.

-35%

Чистая прибыль понизилась до 5,3 млн руб.

-36%